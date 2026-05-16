俳優の飯島直子（58）が、初めての姉妹旅行を報告し姉との2ショットを披露した。

【映像】「姉妹で美人」 と話題になった飯島直子と姉の2ショット

姉との写真をたびたびInstagramに投稿している飯島。車内での2ショットを披露すると「お姉さんもやはりとても綺麗ですね」「姉妹で美人」などのコメントが寄せられ、話題になっていた。

姉との2ショット披露

5月15日は「誘われては 聞こえないフリ 予定を聞かれては 笑顔で受け流してきた姉との旅計画 本日開幕。心配性の姉。出発4時間前に集合場所についてました。何してたんだろう。そんなこんなで 初姉妹旅行 姉の希望で食い倒れ 海の幸を堪能しに北国まできました 今のところ 空腹時間ありません 24時間まんぷくです 珍道中の旅 楽しんでます PS 姉が『きょう 横浜は何曜日？』と言ってます やれやれ」と、函館旅行を楽しむ姉妹ショットを披露した。

この投稿に「姉妹旅行 めっちゃ楽しそう」「最高の笑顔見られて本当にうれしいです」「NICE 美人」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）