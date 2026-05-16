日経225先物テクニカルポイント（16日夜間取引終了時点）
16日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比240円安の6万1800円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
66367.16円 ボリンジャーバンド3σ
64217.71円 ボリンジャーバンド2σ
62506.00円 5日移動平均
62068.25円 ボリンジャーバンド1σ
61800.00円 16日夜間取引終値
61409.29円 15日日経平均株価現物終値
61360.00円 一目均衡表・転換線
59918.80円 25日移動平均
58355.00円 一目均衡表・基準線
57769.35円 ボリンジャーバンド-1σ
56438.40円 75日移動平均
55619.89円 ボリンジャーバンド2σ
55065.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
53760.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
53470.44円 ボリンジャーバンド3σ
50671.80円 200日移動平均
株探ニュース
66367.16円 ボリンジャーバンド3σ
64217.71円 ボリンジャーバンド2σ
62506.00円 5日移動平均
62068.25円 ボリンジャーバンド1σ
61800.00円 16日夜間取引終値
61409.29円 15日日経平均株価現物終値
61360.00円 一目均衡表・転換線
59918.80円 25日移動平均
58355.00円 一目均衡表・基準線
57769.35円 ボリンジャーバンド-1σ
56438.40円 75日移動平均
55619.89円 ボリンジャーバンド2σ
55065.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
53760.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
53470.44円 ボリンジャーバンド3σ
50671.80円 200日移動平均
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