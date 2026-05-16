　16日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比240円安の6万1800円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

66367.16円　　ボリンジャーバンド3σ
64217.71円　　ボリンジャーバンド2σ
62506.00円　　5日移動平均
62068.25円　　ボリンジャーバンド1σ
61800.00円　　16日夜間取引終値
61409.29円　　15日日経平均株価現物終値
61360.00円　　一目均衡表・転換線
59918.80円　　25日移動平均
58355.00円　　一目均衡表・基準線
57769.35円　　ボリンジャーバンド-1σ
56438.40円　　75日移動平均
55619.89円　　ボリンジャーバンド2σ
55065.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
53760.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
53470.44円　　ボリンジャーバンド3σ
50671.80円　　200日移動平均

株探ニュース