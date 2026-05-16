【ブロッカーズFIORE コスモス・ブライト＆コメット・フレア】 5月16日 発売 価格：7,920円

ボークスは、プラモデル「ブロッカーズFIORE コスモス・ブライト＆コメット・フレア」を5月16日に発売する。価格は7,920円。

本商品は、ボークスが展開する美少女プラモデル「ブロッカーズFIORE」より、宇宙少女「コスモス＆コメット」が太陽のような赤きカラーを纏った姿「コスモス・ブライト＆コメット・フレア」をプラモデルで立体化したもの。

太陽の活力を感じさせるカラーリングに加え、通常のコスモスには未収録の「ミサイルポッド」、「シールド」、「ブースター」を新規造形で追加。コスモスの外装を踏襲したSF感のあるデザインで、装着時の一体感も抜群となっている。

新規追加のシールドは、展開状態と携行状態を使い分け可能。ミサイルポッドは両腕に装着できる。各パーツは共通ジョイントで接続されており、コスモスはもちろん、ほかのブロッカーズ、フィオーレとも組み合わせることが可能となっている。

コスモス・ブライトは、フル装備／軽装／素体の3形態を自在に切り替え可能で、コメットと合体させて重装化し、迫力あるアクションを演出することもできる。

「ブロッカーズFIORE コスモス・ブライト＆コメット・フレア」

サイズ： 全高 約162mm、全幅 約60mm

素材： 8色成型（フレッシュ/レッド/イエロー/ホワイト/ブラック/グレー/クリア/クリアイエロー）PE、POM、PVC、ABS

【商品内容】

・タンポ印刷済み顔パーツ 4種（通常顔、笑い顔、キラキラ顔、怒り顔）

・タンポ印刷無し顔パーツ×4種

・ブロッカーズベース02（クリアイエローver.）

・瞳デカール×1枚

創作造形(C)造形村/ボークス

※発売日は流通により前後する場合があります。