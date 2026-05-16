5月16日 記事更新

新年度が始まったものの、新たな環境に馴染めず、五月病に悩んでいる人もいるかもしれない。そんなときはお手頃価格のゲームで気晴らししてみてはいかがだろうか。本稿では各ゲーム販売プラットフォームをリサーチし、セール終了が迫りつつあるタイトルを紹介していく。

まずニンテンドーeショップでは、「地球防衛軍4.1 for Nintendo Switch」や「この世の果てで恋を唄う少女YU-NO」、「ROBOTICS;NOTES ELITE」などがセールの対象に。

Steamでは「Curve Games パブリッシャーセール」や「5月のUbisoftセール」、「Activisionパブリッシャーセール 2026」などのセールが開催されている。

ニンテンドーeショップ

セールタイトル更新

※期間はタイトルごとに異なる

【注目タイトル】

・「地球防衛軍4.1 for Nintendo Switch」

5,980円→2,390円（60%オフ）

5月20日23時59分まで

ディースリー・パブリッシャーが手掛けるアクションシューティング。EDF特戦歩兵部隊・特殊遊撃チーム“ストーム”の一員となり、無数に迫る巨大な敵との戦いに挑んでいく。オンライン通信とローカル通信による協力プレイにも対応している。

・「この世の果てで恋を唄う少女YU-NO」

6,600円→2,695円（59%オフ）

5月19日23時59分まで

伝説のアドベンチャーゲームとして語り継がれてきた作品のリメイク版。高校生最後の夏休み、父親を亡くした主人公・有馬たくやが並列世界を駆け巡る旅に出るという物語となっている。

・「ROBOTICS;NOTES ELITE」

6,600円→1,650円（75%オフ）

5月19日23時59分まで

TVアニメ化もされた科学アドベンチャーシリーズの第3弾。「STEINS;GATE」の林直孝氏がシナリオを手掛けている。またオリジナル版に新たな要素が加わり、アップデートが施されている。

□ニンテンドーeショップのセールページ

Steam

「Curve Games パブリッシャーセール」

期間：5月19日2時まで

【注目タイトル】

・「Human Fall Flat」

2,050円→615円（70%オフ）

ふわふわした夢の世界を舞台とした、お気軽プラットフォームゲーム。オンラインなら最大8名でマルチプレイを楽しめる。

□「Curve Games パブリッシャーセール」のページ

「5月のUbisoftセール」

期間：5月21日2時まで

【注目タイトル】

・「アサシン クリード オリジンズ」

7,920円→1,188円（85%オフ）

ユービーアイソフトによるアクションアドベンチャー。古代エジプトを舞台に、強力な敵と戦い、陰謀を暴いていく。

□「5月のUbisoftセール」のページ

「Activisionパブリッシャーセール 2026」

期間：5月22日2時まで

【注目タイトル】

・「Crash Bandicoot N. Sane Trilogy」（クラッシュ・バンディクー ブッとび3段もり！）

5,900円→2,360円（60%オフ）

「クラッシュ・バンディクー」シリーズの3作品をリマスターして収録。難易度の高い「あらしのしろステージ」と「きんみらいステージ」も追加されている。

□「Activisionパブリッシャーセール 2026」のページ

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