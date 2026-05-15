欧州サッカーの25-26シーズンもまもなくクライマックス。欧州の頂点をかけて、30日にパリ・サンジェルマンとアーセナルが激突する。そんな中で、PSGの少し変わった“アーセナル対策”が注目を集めている。



昨季クラブ史上初のビッグイヤーを手にした勢いそのままに、今季も決勝まで一気に駆け上がった王者PSG。バイエルンやチェルシーを相手に1試合5得点を記録するなど、圧倒的な破壊力を見せている。そのため、今季プレミアリーグで最少失点を誇る堅守アーセナルが相手といえども、攻撃面は問題ないはずだ。





Les gardiens du PSG se préparent à être bousculés en finale de Ligue des Champions. pic.twitter.com/avJUlwEgAg — RMC Sport (@RMCsport) May 12, 2026

PSGが気をつけるべきは守備面か。特にアーセナルが得意とするセットプレイは要注意だ。ただ、チームもそれを十分に理解しており、連覇がかかる運命の一戦へ向けて、セットプレイ対策に取り組んでいる模様。しかも、その手法がなんとも面白い。英『THE Sun』によると、PSGはアーセナルのセットプレイ対策として、ラグビーのタックル練習などで目にするタックルバッグを活用。アーセナルのゴール前のフィジカル攻撃に備えさせるためのものだという。また、同メディアは練習映像も紹介。そこにはタックルバッグを持った選手がゴール前でポジション取りをするGKの邪魔をしたり、クロスを弾き出しに行くGKに対して激しくぶつかりにいったりする姿があった。ちなみに、PSGのルイス・エンリケ監督がラグビーからインスピレーションを受けたのはこれが初めてではない。PSGはキックオフの際に相手陣内の深い位置のタッチラインにボールを蹴り出し、DFラインを一気に押し上げてスタートする。これもラグビーからヒントを得た戦い方だ。問題として取り上げられることも多々あるが、CKの際に用いられるゴール前のフィジカルコンタクトはプレミアリーグでは定着しつつある。PSGはこれを攻略し、連覇を成し遂げることができるのか。※電子マガジンtheWORLD317号、5月15日配信の記事より転載