実は同期と知って驚いた「STARTO社のコンビ」ランキング！ 2位「山田涼介×阿部亮平」、2票差の1位は？
長年活躍しているSTARTO社タレントの中には、「この2人が同期だったの？」と驚かれる組み合わせもあります。意外なつながりを知ることで、新たな魅力を発見できるかもしれません。
All About ニュース編集部は4月17日、全国10〜60代の男女300人を対象に「STARTO社の同期」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は同期と知って驚いたSTARTO社の同期コンビ」ランキングを紹介します！
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、「Hey!Say!JUMP」の山田涼介さんと、「Snow Man」の阿部亮平さんです。2004年に入所した2人ですが、山田さんは入所から約3年、阿部さんは約10年以上と、デビューまでの期間は異なっています。
2022年には『三ツ矢サイダー』のCMで共演。今後の同期同士の共演や交流にも注目です。
回答者からは「全くイメージがなかった。あまり番組でも見ない気がする」(30代女性／愛知県)、「エピソードを聞いたことがないし共演も見たことない気がする」(30代女性／大阪府)、「デビュー時期の違いからか、２人は世代が違うように感じていたので」(50代女性／東京都)といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、「Snow Man」の深澤辰哉さんと、「Hey!Say!JUMP」の山田涼介さんです。2004年入所の同期組で、山田さんが出演するYouTubeチャンネル『よにのちゃんねる』で共演した際には、2人で会食したエピソードや仲のよい姿を披露しています。
深澤さんはグループ最年長で、5月5日に34歳の誕生日を迎えました。情報番組『ノンストップ』（フジテレビ系）の木曜隔週レギュラーを務めるなど、幅広いジャンルで活躍中です。
回答コメントでは「デビュー時期が違うので驚きました」(30代男性／山形県)、「見た目だけだと年齢差がありそうで同期に見えない」(30代女性／長崎県)、「デビューの時期が違うのもあるが、山田涼介が年相応に見えないから」(20代女性／岡山県)などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は4月17日、全国10〜60代の男女300人を対象に「STARTO社の同期」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は同期と知って驚いたSTARTO社の同期コンビ」ランキングを紹介します！
2位：山田涼介×阿部亮平／49票
2位にランクインしたのは、「Hey!Say!JUMP」の山田涼介さんと、「Snow Man」の阿部亮平さんです。2004年に入所した2人ですが、山田さんは入所から約3年、阿部さんは約10年以上と、デビューまでの期間は異なっています。
2022年には『三ツ矢サイダー』のCMで共演。今後の同期同士の共演や交流にも注目です。
回答者からは「全くイメージがなかった。あまり番組でも見ない気がする」(30代女性／愛知県)、「エピソードを聞いたことがないし共演も見たことない気がする」(30代女性／大阪府)、「デビュー時期の違いからか、２人は世代が違うように感じていたので」(50代女性／東京都)といったコメントが寄せられています。
1位：深澤辰哉×山田涼介／51票
1位にランクインしたのは、「Snow Man」の深澤辰哉さんと、「Hey!Say!JUMP」の山田涼介さんです。2004年入所の同期組で、山田さんが出演するYouTubeチャンネル『よにのちゃんねる』で共演した際には、2人で会食したエピソードや仲のよい姿を披露しています。
深澤さんはグループ最年長で、5月5日に34歳の誕生日を迎えました。情報番組『ノンストップ』（フジテレビ系）の木曜隔週レギュラーを務めるなど、幅広いジャンルで活躍中です。
回答コメントでは「デビュー時期が違うので驚きました」(30代男性／山形県)、「見た目だけだと年齢差がありそうで同期に見えない」(30代女性／長崎県)、「デビューの時期が違うのもあるが、山田涼介が年相応に見えないから」(20代女性／岡山県)などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)