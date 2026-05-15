【ガンダムカンファレンス SPRING 2026】 5月15日18時よりプレミア公開

バンダイナムコグループの横断プロジェクト「ガンダムプロジェクト」は、発表会「ガンダムカンファレンス SPRING 2026」にて、映像「少年とガンダム | 機動戦士ガンダム50周年 -Road to 50- プロローグムービー」を公開した。

本映像はガンダム50周年プロジェクト」始動にあたり、新規制作された映像となっており、一人の少年の視点を追って、「機動戦士ガンダム」やこれまでの歴代ガンダム映像作品のキャラクター、モビルスーツが登場。ガンダムファンの思い出を揺さぶるような演出となっている。

楽曲はPEOPLE 1による「金字塔」。本映像の監督はハヤカワツクロ氏が務めている。

【『少年とガンダム｜機動戦士ガンダム50周年 -Road to 50- プロローグムービー』】【ガンダムカンファレンス SPRING 2026】

(C)サンライズ