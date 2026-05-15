日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１５日、都内のホテルで６月１１日（日本時間１２日）に開幕する北中米Ｗ杯（米国、カナダ、メキシコ共催）の日本代表メンバーを発表した。森保一監督が最終的に選んだ２６人のメンバーをサッカー担当・岩原正幸キャップがポジション別に分析した。

▼ＧＫ（３人）

早川友基（鹿島）、大迫敬介（広島）、鈴木彩艶（パルマ）

ＧＫは順当に３人が選出された。鈴木彩が正守護神。けが、出場停止などがなければ全戦出ると考えていいだろう。

▼ＤＦ（９人）

長友佑都（ＦＣ東京）、谷口彰悟（シントトロイデン）、板倉滉（アヤックス）、渡辺剛（フェイエノールト）、冨安健洋（アヤックス）、伊藤洋輝（バイエルン）、瀬古歩夢（ルアーブル）、菅原由勢（ブレーメン）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）

ＳＢが本職の長友、菅原を除けば、ＣＢで多めの７人が選ばれた。冨安、板倉がコンディションに不安を抱える中、この１年で代表に定着した瀬古を加え、守備の層は厚い印象だ。菅原は右ＷＢもでき、５バックで逃げ切りを図るパターンでも起用できそうだ。

▼ＭＦ／ＦＷ（計１４人）

遠藤航（リバプール）、伊東純也（ゲンク）、鎌田大地（クリスタルパレス）、小川航基（ＮＥＣ）、前田大然（セルティック）、堂安律（フランクフルト）、上田綺世（フェイエノールト）、田中碧（リーズ）、中村敬斗（Ｓランス）、佐野海舟（マインツ）、久保建英（Ｒソシエダード）、鈴木唯人（フライブルク）、塩貝健人（ウォルフスブルク）、後藤啓介（シントトロイデン）

ボランチは主力の鎌田＆佐野海に加え、田中、故障明けでＷ杯を迎えるであろう遠藤の４枚。森保監督が会見で語ったように、本来ＣＢである板倉、瀬古の中盤起用もオプションか。

両ウィングは右が堂安、伊東、（ＤＦ登録の菅原）、左が中村、前田、（長友）となるだろう。右シャドーは久保。けがで選外の南野、三笘が担った左シャドー（１トップ後方）は、右鎖骨骨折の鈴木唯が選出された。このポジションでの１番手として、伊東に期待したい。右利きでカットインからのシュートも得意としており、一気に重要度が増した印象がある。

純粋なＦＷで言えば４人か。エースの上田、ターンオーバーの際は小川の起用が見込まれるが、３月のスコットランド戦のように後藤のスタメン起用も（チュニジア戦など）可能性はある。切り札枠では２１歳の塩貝が入ることで、得点が欲しい終盤に３―１―４―２の攻撃的なオプションもありえそうだ。

【全体の印象】

優勝をチーム目標とする中、３９歳の長友、主将の遠藤が選出され、全８試合、７月１９日の決勝戦までの長期間を見据えた選考という見方もできる。三笘、南野が呼べなかったことでネガティブに捉えられがちだが、ピッチ内外でチームを引っ張るキャプテンの遠藤や、今大会が５度目のＷ杯となる経験豊富な長友の存在がチームを上向かせてくれるとみる。個の力に「和」が加わるのが日本の強み。３１日の壮行試合・アイスランド戦で、冨安や遠藤といった“復帰組”が試運転を完了した上で快勝する姿を見せ、日本中の機運が高まり、決戦の地へ向かうことを期待したい。（岩原 正幸）