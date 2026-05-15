富士山麓電気鉄道株式会社は、株式会社山と溪谷社と協力し、富士急行線沿線の自然や歴史を楽しめるハイキングイベント「富士みちトレイルスタンプラリー」を5月16日（土）より開始する。

山と溪谷社が提供する山のスタンプラリーアプリ「YAMASTA（ヤマスタ）」を利用して実施されるイベント。「富士みち」とは、江戸時代に栄えた富士山信仰の道を指し、富士急行線はこの街道と並行して運行している。スタンプラリーでは、初心者から上級者まで楽しめる厳選された4コースを「富士みちトレイル」として巡る。

開催期間は2027年3月14日（日）までと長く、季節ごとの景色を楽しめるよう前期（5月～9月）と後期（10月～翌3月）でそれぞれ2コースずつ設定されている。

1コースを達成するごとに、ゴールポイントで「達成認定証」が全員に授与されるほか、先着・数量限定で「記念缶バッジ」や、沿線コースをまとめた「富士みちトレイル・ガイドブック」がプレゼントされる。さらにアプリ上からオリジナル特製ピンズ（抽選）への応募も可能だ。

開催期間

2026年5月16日（土）～2027年3月14日（日）

前期コース（5月16日～9月30日）

三ツ峠コース

二十曲峠・石割山コース

後期コース（10月1日～3月14日）

都留アルプスコース

東海自然歩道・紅葉台コース

参加方法

「YAMASTA」アプリをダウンロードしたスマートフォンでチェックポイントを巡る