「美男美女」ジャガー横田の医者夫、若かりし夫婦ショット公開！ 息子・JJのかわいい幼少期姿にも反響
女子プロレスラーでタレントのジャガー横田さんの夫で医師の木下博勝さんは5月15日、自身のInstagramを更新。イギリス旅行時のツーショットや息子の幼少期ショットを披露し、反響を呼んでいます。
【写真】夫婦ツーショット＆息子の幼少期ショット
コメントでは「素敵なジャガーさん お似合い夫婦ですね」「昔の写真って本当にいいですよね」「2枚目可愛いいい」「お二人共お若いです」「美男美女」などの声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】夫婦ツーショット＆息子の幼少期ショット
イギリスでの夫婦ショット木下さんは「おはヨネスケ 昨夜はジャガーさんに会えませんでしたので、昔シリーズ」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目はテレビ番組のロケで訪れたというイギリス・リーズでの写真で、ジャガーさんと2人で肩を並べてほほ笑む、若々しい夫婦の姿が収められています。2枚目では、現在“JJ”で知られる息子の幼少期ショットも披露。2歳頃のJJさんがテレビ局の楽屋でおしゃぶりをくわえる、愛らしい姿が写っています。
ラブラブショットを多数公開結婚から年月がたっても、変わらぬ仲の良さを発信し続けている木下さん。1月5日には「#ジャガー横田 #カラオケ」とつづり、1本の動画を公開しました。飲食店のような場所でカラオケを楽しむ木下さんと、ぴったり寄り添うジャガーさんの姿が映っており、仲むつまじい様子が伝わってきます。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)