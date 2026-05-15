100均で買ったらモヤモヤ激減！「もう布には戻れないよ…」キッチンに常備してる便利グッズ

鍋を移動するときや、熱いお皿などを取り出すときに必要な鍋つかみ。布製のものは焦げたり、汚れが付いたりとお手入れが面倒です。そこでおすすめしたいのが、シリコーン素材の鍋つかみ。ダイソーで購入できるのですが、一度使えば手放せなくなること間違いなしですよ。大人可愛いミッキーデザインの商品をご紹介します！

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商品情報

商品名：鍋つかみ（ミッキーマウス）DC10

価格：￥220（税込）

耐冷／耐熱温度（約）：−30℃／230℃

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480982991

シリコーン製だから扱いやすい！ダイソーで見つけた可愛い鍋つかみ

筆者の家では布製の鍋つかみを使っているのですが焦げやすいうえに、使うときに料理などがついてしまって汚れたりと意外とお手入れが面倒でした。

洗っても乾きが遅く、使いたいときにまだ乾いていないなんてことも。

そこで買い替えることにしたのですが、ダイソーのキッチングッズ売り場で手入れのしやすいタイプを発見。その名も『鍋つかみ（ミッキーマウス）DC10』です。

シリコーン素材なので耐冷・耐熱温度が−30℃〜230℃と耐久度が高く、万一料理などが付いてしまっても洗えばすぐに汚れが落ちます。

また、ミッキーの顔がデザインされていてキュート♡シックなデザインで、大人可愛いのがうれしいですね。

つかむ側にもミッキーシェイプがデザインされていて、ディズニー好きにはたまらないアイテムです。

ミッキーのおかげでグリップ力◎！可愛くて使いやすい優秀グッズ

このミッキーシェイプの凹凸があることで、鍋などをつかんだときのグリップ力が◎。布製に比べて滑りにくく、安定感があります。

フック穴付きで、収納や水切りの際に大活躍！布製とは違って水切れがよく、衛生的に保てるのがポイントです。

今回はダイソーで購入した『鍋つかみ（ミッキーマウス）DC10』をご紹介しました。

この手の商品は1つ110円（税込）で販売されていることもあるので、2個セットで220円（税込）は文句なしのお値段！

また、売り場にはミッキーデザインのキッチングッズがシリーズ展開されていたので、統一感が欲しいという方にもおすすめです。ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。