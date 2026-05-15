落語家の春風亭一蔵がパーソナリティを務めるラジオ番組『春風亭一蔵 ラジオマガジンフライデー！』（文化放送・金曜日午前8～11時30分）5月15日の放送では、パートナーの水谷加奈アナウンサーとともに、気になるニュースについてトークを繰り広げた。

水谷「さあ、一蔵さんが気になったニュースは何でしょうか？」

一蔵「食品産業新聞の記事で『はなまるうどん、“肉まみれ”新業態を東京初投入 総重量1kg「爆担々」で“うどん＝軽食”覆す』ということで。今のだけだとよく分かんないですよね」

水谷「そうですね」

一蔵「“はなまるうどん肉店”というのが去年、香川でオープンしたんですけど、東京進出してきたという」

水谷「にくてん？」

一蔵「はい！ 肉に特化した」

水谷「え、肉に特化って？ うどんでしょ？」

一蔵「だからつまりはトッピングするじゃない。それが肉に特化してるという」

水谷「へえ～」

一蔵「おとといね、ワタシ、久々にはなまるうどん行ったんですよ。楽屋入り前に」

水谷「はい」

一蔵「…うまいね」

水谷（笑）

一蔵「やっぱり、本当においしい。天ぷらもさくっと揚がってるしね。はなまるうどんって讃岐うどんなんですよね。（香川県）丸亀に行った時に2店舗食べて、まあ正直大したことないなって思ったっていう話したじゃないですか」

水谷「まあね、シンプルですしね」

一蔵「期待感が高まって、もっとコシが強いのかなと思ってたら、そうでもなかったって話したじゃないですか。はなまるうどん、めっちゃ讃岐うどんよ。本当においしい。だからこの“はなまるうどん肉店”、ちょっと興味あるな。お近くまで行った方はね、ぜひ寄ってみたら面白いんじゃないかなと思います」

水谷「はい、赤坂一ツ木通り店ですね」

一蔵「それからですね。食品産業新聞の記事で『【総重量810g、1595kcal】セブン‐イレブン冷凍食品史上“最大級”ボリューム 「セブンプレミアム 濃厚G系ラーメン」発売』ということで」

水谷「濃厚じーけいラーメン？」

一蔵「キンレイの鍋で作る冷凍鍋焼うどんって、あるじゃないですか。あの感じなんですよ、これ」

水谷「ほう」

一蔵「あの感じで、すごい作るのも簡単で、G系ですから「二郎」系ってことですよね」

水谷「あ、そういうことね」

一蔵「いいなと思ったのは、自分でもやし茹でて入れればマシマシも出来る。ニンニクも入れまくれる。これは大変なものを作ったなと。（笑） コンビニエンスストアで見かけた方は、興味ある方はちょっとトライしてみても面白いんじゃないかなと思いました」