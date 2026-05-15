「え？まさか」井戸田潤の美人妻、息子の顔出しショットに「漫画に出てきそうな異次元の可愛さ」反響！
お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤さんの妻でタレントの蜂谷晏海さんは5月14日、自身のInstagramを更新。息子たちの顔出しショットを公開しました。
【写真】井戸田潤にそっくりな息子たち
コメントでは「本当にかわいい！」「1枚目の目元がそっくり」「目元が完全にミニハンバ〜グ！！」「え？まさか、お弁当は全部手作りじゃないですよね？」「デニムママ可愛い」「お兄ちゃん、弟くん、漫画に出てきそうな異次元の可愛さ」「兄バーグのおでこめっちゃ可愛い！」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】井戸田潤にそっくりな息子たち
「本当にかわいい！」蜂谷さんは「この間の日曜日 久しぶりの家族全員で公園にピクニック！」「子どもの目ってなんでこんなにキラキラなんでしょうか」などとつづり、9枚の写真を投稿。1枚目は、長男とのツーショットです。2人とも笑顔を見せています。6、9枚目は、井戸田さんに抱っこされた次男の姿です。リラックスした表情がかわいらしいです。
「ＧＷ、まだまだ前半戦！」3日にも「ＧＷ、まだまだ前半戦！」とつづり、息子たちと遊ぶ様子を公開していた蜂谷さん。こちらもとてもかわいらしいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)