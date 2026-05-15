演歌歌手・香西かおり、初期乳がん公表 摘出手術受け約2週間で退院「早期のうちにという事で」【コメント全文】
【モデルプレス＝2026/05/15】演歌歌手の香西かおりが5月15日、所属事務所の公式サイトを更新。初期乳がんの診断を受け、手術をし、すでに退院していることを報告した。
【写真】25周年を迎えた香西かおり「代表曲になってほしい」願いを込める
所属事務所は「香西かおりに関するご報告」と題し、香西が乳がんの発覚後、4月30日に手術を終えたことなどを報告。香西も「この春3月に乳がんが見つかり、早期のうちにという事で摘出手術を受けました」とコメント。約2週間で退院したと明かし、「現在は1日も早い回復を目指しています」と思いを綴った。（modelpress編集部）
いつも応援して頂いてる皆様へ
実は、この春3月に乳がんが見つかり、早期のうちにという事で摘出手術を受けました。昨今の医療の素晴らしさもあり、2週間ほどで無事退院する事が出来ました。現在は1日も早い回復を目指していますので、引き続き、応援よろしくお願いします。
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◆香西かおり、初期乳がん公表
所属事務所は「香西かおりに関するご報告」と題し、香西が乳がんの発覚後、4月30日に手術を終えたことなどを報告。香西も「この春3月に乳がんが見つかり、早期のうちにという事で摘出手術を受けました」とコメント。約2週間で退院したと明かし、「現在は1日も早い回復を目指しています」と思いを綴った。（modelpress編集部）
◆香西かおりコメント全文
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実は、この春3月に乳がんが見つかり、早期のうちにという事で摘出手術を受けました。昨今の医療の素晴らしさもあり、2週間ほどで無事退院する事が出来ました。現在は1日も早い回復を目指していますので、引き続き、応援よろしくお願いします。
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