韓国メディアSeoul Economic Dailyが報じたところによれば、Samsungの新製品発表会Galaxy Unpackedが7月22日開催されるといいます。開催場所はロンドン！

夏は折りたたみ

Samsungの新製品発表会Galaxy Unpackedは年に数回開催され、年明け一発目はフラッグシップスマホのGalaxy Sシリーズ。夏の発表会は折りたたみスマホ新モデルというのが定番。

今年の夏も、折りたたみスマホのGalaxy Z Fold8とZ Flip8の発表が期待されています。が、今年はそれだけでは終わらないはず。スポットライトを持っていくのは、既存の折りたたみZ Fold8とは違う縦横比で、画面がワイドになる通称Galaxy Z Wide Foldです。

Z Wide Foldは、長らく噂されている折りたたみiPhoneを意識したモデル。折りたたみiPhoneは畳むとiPhone mini、開くとiPad miniという絶妙なサイズ感と言われており、他社折りたたみとは一線を画すワイドな画面はマルチタスクしやすいのでは？と期待がかかっています。

で、この折りたたみiPhoneが発表されるとしたら、Apple秋の発表会。7月のUnpackedで、Z Wide Foldが登場すればAppleよりも先に新しい形を世に提案する形になりますね。

Android XR搭載のスマートグラス

最も話題になりそうなのはスマートグラス。Googleがチラ見せし続けているAndroid XRを搭載したSamsung初のスマートグラスの登場に期待がかかっています。噂では、まずディスプレイなしモデルがリリースされそう。Googleと共同開発のAndroid XRがOSなので、当然Geminiもしっかりのるでしょう。イメージとしては、MetaのRay-Ban Meta AIグラスそのまま。

実際にスマートグラスが発表され、その後Google、Appleと続けば、市場全体がかなりの盛り上がりを見せることになりそうですが。

Source: via Android Headlines