＜義両親に8万、必要？＞夫「親の頼み断れない！」の一点張り。お金の問題ではない？【第2話まんが】
私はツグミ。夫トシハルとのあいだには子どもが2人（ハルヒ中2、ダイゴ小5）いて、フリーランスとして働いています。トシハルが義両親を援助するお金を用意する姿は、毎月お決まりの光景。私たちが一生懸命節約しているというのに、義両親は散財するうえ感謝の言葉ひとつもありません。トシハルは「親だから」と言いますが、子どもたちの教育費や将来を考えると、毎月8万円もの援助は納得できません。しかしトシハルは、私の苛立ちを理解しようとはしてくれないのです……。
翌朝、ハルヒの朝食を食べる手があまり進んでいない様子を見て、声をかけると、ハルヒから「パパとママ喧嘩してなかった？」と逆に聞かれてしまいました。さらにハルヒは学費が原因で喧嘩をしたと思っているようです。やはり、このままではいけない……家でひとりになったあと、私は考え込みました。
トシハルはいつもは優しいですし、私のことも理解してくれます。だから夫婦喧嘩をすることもほとんどありません。ただ、義両親の話となると、なぜか毎回意固地になるのです。思えば8万円まで金額が膨れ上がったのも、トシハルが私の意見を聞かず、義両親の言うままにお金を渡し続けてきたからなのでしょう。
翌朝、娘のハルヒから夜の喧嘩を指摘されて、子どもに心配をかけているという現実に直面しました。「このままではいけない」と強く決意した私は、再びトシハルと話し合うことにしました。
義両親の浪費と援助への感謝のなさ、もう本当に嫌なんです。ところが言えば言うほどトシハルは意固地に。私は焦燥感を募らせます。
トシハルがそこまで「親に援助をすること」にこだわるのは、なぜなのでしょうか。どうも単なるお金の問題ではない気がするのですが……。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・みやび
翌朝、ハルヒの朝食を食べる手があまり進んでいない様子を見て、声をかけると、ハルヒから「パパとママ喧嘩してなかった？」と逆に聞かれてしまいました。さらにハルヒは学費が原因で喧嘩をしたと思っているようです。やはり、このままではいけない……家でひとりになったあと、私は考え込みました。
トシハルはいつもは優しいですし、私のことも理解してくれます。だから夫婦喧嘩をすることもほとんどありません。ただ、義両親の話となると、なぜか毎回意固地になるのです。思えば8万円まで金額が膨れ上がったのも、トシハルが私の意見を聞かず、義両親の言うままにお金を渡し続けてきたからなのでしょう。
翌朝、娘のハルヒから夜の喧嘩を指摘されて、子どもに心配をかけているという現実に直面しました。「このままではいけない」と強く決意した私は、再びトシハルと話し合うことにしました。
義両親の浪費と援助への感謝のなさ、もう本当に嫌なんです。ところが言えば言うほどトシハルは意固地に。私は焦燥感を募らせます。
トシハルがそこまで「親に援助をすること」にこだわるのは、なぜなのでしょうか。どうも単なるお金の問題ではない気がするのですが……。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・みやび