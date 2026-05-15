Photo: 小林奈納子

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

これからの季節、暑くなるにつれて「荷物を持ちたくない！」という気持ちになってきませんか？夏本番までに、外歩きにちょうどいい装備を揃えたいところ。

そんな望みを叶えてくれるのが、「本革ヴィンテージスマホショルダー For エブリデー」です。上質な革を使用し、豊富なポケットが付いて機能性にも優れていると評判のアイテム。

今回は、メーカーからお借りして実際にスマホショルダーの使用感をレポートしていきます。

スマホの出し入れは片手で、充電は入れたまま

Photo: 小林奈納子

スマホは外側のポケットに入れる仕様になっており、ファスナーを開け閉めする必要はありません。

個人的には片手でスマホを出し入れできるように、普段はバッグではなくポケットに入れておきたいタイプ。でもレディースの服にはポケットが付いていないことが多くて困っていたんですよね…。

片手で簡単に出し入れできるこのスマホショルダーは救世主になりそうです！

しかも、スマホポケットの下部には「コネクター差し込みスポット」が付いていて、スマホを入れたまま充電までできちゃいます。

Photo: 小林奈納子

ポケットはしっかりとした大きさがあり、手帳型のスマホケースを使っている場合やiPhoneのPro Maxシリーズのような大型スマホを使用している場合でも問題なく収納できます。

支払いもカードを入れたまま

Photo: 小林奈納子

バッグの背面には、カードポケットがあります。ここに交通系ICカードやICチップ搭載のクレジットカードを入れておくと、カードを取り出さずに改札を通ったりお会計したりできます。

深めのポケットになっていて、体に密着する場所にあるため、盗難や紛失のリスクが少なくて安心です。

圧倒的に整理がラク。8つの専用ポケット

Photo: 小林奈納子

ファスナーを開くと、見た目からはちょっと想像できないくらい収納機能が充実していました。

お札とカード、小銭、鍵といった外出に欠かせない持ち物が入る専用ポケットが用意されています。特に中央に配置された小銭入れは、底が浅く設計されていて扱いやすく、好印象でした。

ポケットの数は全部でなんと8つ。それぞれの役割は下の公式画像で確認してみてください。

Image: 株式会社ワイエス

両サイドに開くジッパーを全開にすると、ガバッと大きく開くので、中身を探しやすく便利でした。

Photo: 小林奈納子

全開にするわけではない場合、片手でスッとファスナーを開いて中身を取り出せます。左右に開くので、左手でも右手でも空いている方の手を使えます。

手持ちバッグとしても活躍

Photo: 小林奈納子

ショルダーとは別に手持ち紐も付属していて、付け替えて使用できます。

個人的には、手持ちにしたときの見た目が可愛すぎて気に入っています。お洒落なミニバッグ感がでますよね。

ベルトループやリュックの肩ベルトに取り付けることもできるようです。

ショルダーや手持ち紐の留め具は、簡単に取り外しできて強度も強いレバーナスカンが採用されています。

Photo: 小林奈納子

金属部分にはヴィンテージ感のある真鍮が使用されていて、革と調和してデザインのアクセントになっています。

本革の質感が大人にぴったり

Photo: 小林奈納子

素材は「ヴィンテージワックスレザー」。テカリが少なく、柔らかさを感じる大人の風合いが気に入りました。使い込むほどに革に馴染ませたワックスが浸透していき、艶が出て、色が濃くなっていくとのことです。

Photo: 小林奈納子

金具の真鍮も経年と共に色の濃いアンティーク調に変化するとか。

古くなっていくことを楽しめるなんて、素敵ですよね。一緒に歳を重ねていける、まさに「大人の相棒」と呼んでふさわしいのではないでしょうか。

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Photo: 小林奈納子

Image: 株式会社ワイエス

Source: machi-ya

本記事制作にあたり株式会社ワイエスより製品の貸し出しを受けております。