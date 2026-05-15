東京・浅草橋で35年以上の歴史を持つ服飾雑貨メーカー「アンク」が手掛ける、「ここにしかない」をコンセプトにした大人のためのブランド「Plus Anq（プラスアンク）」

同ブランドから、ビジネスシーンにぴったりな大人のためのディズニーデザインの2WAY「PCケース」が発売中です。

Plus Anq（プラスアンク）ディズニーデザイン「PCケース（2WAY仕様 PCスタンド付き）」

価格：各12,650円(税込)

サイズ：縦 約29cm×横 約39cm×マチ 約4cm、ショルダー紐最長 約120cm（重さ：550g）

PC対応サイズ：15.6インチ

販売店舗：Plus Anq（プラスアンク）公式オンラインショップ

今回紹介するのは、機能性とキャラクターの世界観を両立させた、多機能な15.6インチ対応のPCケース。

最大の魅力は、ケースを開いてPCを立てかけたまま使用できる「PCスタンド機能」が内蔵されている点です！

内側の左右には固定用ゴムが装備されており、大切なデバイスのズレを防いで落下や衝撃からしっかり守ってくれます。

内側にはアダプタ、マウス、手帳、ペンなどを整理できるメッシュポケットを配置。

外側にもノートやマウスパッドなどをすぐに取り出せる便利なフロントポケットを備えています。

表地と裏地には撥水ナイロン素材を使用しているため、突然の雨でも安心。

取り外し・長さ調節が可能なショルダー紐付きで、手持ちのビジネスバッグスタイルだけでなく、移動時には肩掛けとしても使える便利な2WAY設計になっています。

キャラクターの表現は、フロント中央のさりげない刺繍と取り外し可能なチャームのみに抑えられており、ビジネスシーンでも使いやすい大人仕様。

一方で、ケースを開けると内側にはキャラクターたちの総柄アートが全面に広がっており、開くたびに楽しい気分にさせてくれます。

今回は、全6種類のデザインをそれぞれ紹介していきます。

『くまのプーさん』デザイン

『くまのプーさん』デザインのPCケース。

フロント中央には、「プーさん」のお部屋にある「鳩時計の仕掛け部分」がワンポイントで刺繍されています。

引き手には、ゴールドプリントが美しい「プーさん」デザインのチャーム付き。

内生地には、様々な表情の「プーさん」が総柄でプリントされており、開くたびに癒やしをもたらしてくれます。

『わんわん物語』デザイン

『わんわん物語』デザインのPCケース。

フロント中央には、作中で地面に描かれていた「トランプ」と「レディ」のイニシャル＆足跡入りのハートマークを刺繍で表現。

エレガントなアクセントとして、ゴールドプリントの「レディ」デザインのチャームが付いています。

内生地には、「レディ」「トランプ」「ペグ」「ジョック」が勢揃いした華やかな総柄デザインです。

『ピーター・パン』デザイン

『ピーター・パン』デザインのPCケース。

フロント中央には、「ティンカー・ベル」がはまってしまうシーンを彷彿とさせる「鍵穴」の刺繍が施されています。

ゴールドプリントが美しい「ティンカー・ベル」デザインのチャームは取り外し可能。

内生地には、「ピーター・パン」をはじめ、「ウェンディ」「ティンカー・ベル」「ジョン」「マイケル」が空を飛ぶ姿が大集合しています。

『ライオン・キング』デザイン

『ライオン・キング』デザインのPCケース。

フロント中央には、「ラフィキ」が壁に描いた「子供の頃のシンバ」の姿を刺繍。

美しく輝くゴールドプリントの「シンバ」デザインのチャームがアクセントになっています。

内生地には、「シンバ」「ナラ」「ティモン」「プンバァ」「ザズー」など、仲間たちが総柄でプリントされています。

『リロ＆スティッチ』デザイン

『リロ＆スティッチ』デザインのPCケース。

フロント中央には、「スティッチ」の可愛らしい足跡をワンポイントで刺繍。

こちらには、クールなシルバープリントで仕上げた「スティッチ」デザインのチャームが付属します。

内生地には、「スティッチ」と「スクランプ」が全面にプリントされたポップな仕上がりです。

『ベイマックス』デザイン

『ベイマックス』デザインのPCケース。

フロント中央には、「ベイマックス」の胸元に差し込まれる「ケアカード」のアイコンを刺繍で表現。

チャームは「ベイマックス」だけでなく「ヒロ」も一緒です。

内生地には、「ベイマックス」と「ヒロ」の絆を感じさせる総柄アートが広がっています。

テレワークやオフィスへの出社など、毎日のPCの持ち運びが楽しくなる高機能アイテム！

「Plus Anq（プラスアンク）」ディズニーデザインの2WAY「PCケース」の紹介でした☆

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