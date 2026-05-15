大阪にいながら海外旅行気分！アゼルバイジャンの魅力が詰まった特別カフェツアー
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「大阪で海外旅行!?」機内食スタイルで味わうアゼルバイジャン体験が楽しすぎた
YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、大阪にオープンしたアゼルバイジャンカフェの特別ツアーを紹介。
まるで飛行機に乗ったかのような演出で、“海外旅行気分”を味わえるユニークな体験が話題となっている。
搭乗券風のチケットを受け取り、まさかの〇〇スタイル現れるサプライズ、さらに機内アナウンスさながらの演出でスタートするツアーでは、現地の文化や観光地も映像で紹介。
気分はすっかり“異国へのフライト”だ。
注目は、王冠のような見た目の名物料理「シャープロフ」。カットすると中からライスや具材が現れるインパクト抜群の一品で、見た目も味も楽しめる内容となっている。
さらに料理は機内食スタイルで提供され、ナスの炭火焼きを使ったサラダやざくろジュースなど、本格的な味わいに驚きの声も。
大阪にいながら海外旅行気分を味わえるこの体験。気になる人はチェックしてみてはいかがだろうか。
YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、大阪にオープンしたアゼルバイジャンカフェの特別ツアーを紹介。
まるで飛行機に乗ったかのような演出で、“海外旅行気分”を味わえるユニークな体験が話題となっている。
搭乗券風のチケットを受け取り、まさかの〇〇スタイル現れるサプライズ、さらに機内アナウンスさながらの演出でスタートするツアーでは、現地の文化や観光地も映像で紹介。
気分はすっかり“異国へのフライト”だ。
注目は、王冠のような見た目の名物料理「シャープロフ」。カットすると中からライスや具材が現れるインパクト抜群の一品で、見た目も味も楽しめる内容となっている。
さらに料理は機内食スタイルで提供され、ナスの炭火焼きを使ったサラダやざくろジュースなど、本格的な味わいに驚きの声も。
大阪にいながら海外旅行気分を味わえるこの体験。気になる人はチェックしてみてはいかがだろうか。
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