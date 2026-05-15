【スター・ウォーズ】親から子へ受け継がれるアニメーション映像、伊藤英明がナレーションに参加！
「スター・ウォーズ」の劇場最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が5月22日（金）日米同時公開となる。親から子へ、世代を超えて受け継がれる、エモーショナルなアニメーション映像が公開。「スター・ウォーズ」を親子で愛す伊藤英明がナレーションで参加している。
このたび、公開までいよいよあと1週間となる『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』から、世代を超えて受け継がれていく「スター・ウォーズ」と、 ”親から子へ” 繋がる想いを描いたエモーショナルなアニメーション映像「おかえり、スター・ウォーズ」が公開された。
今回公開された映像では、幼い頃初めて「スター・ウォーズ」と出会い、その壮大な銀河冒険に心を奪われたひとりの少年の人生が描かれる。初めて映画館で味わった興奮、青春時代の思い出、そして時を経て、自分の子どもと共に再び「スター・ウォーズ」を観る喜び。
人生の節目ごとに寄り添ってきた「スター・ウォーズ」の存在が、温かく繊細なアニメーションで映し出されていく。映像内では、成長した少年が父親となり、その想いが子どもへ、そして次の世代へと受け継がれていく様子も描かれる。そして映像のラストで語られる「おかえり、スター・ウォーズ」は、7年ぶりに劇場公開される最新作を待ちわびてきたファンの想いを代弁するかのように、本作への期待をさらに高める。長年シリーズを愛してきたファンはもちろん、親から子へ、そして次の世代へと受け継がれていく「スター・ウォーズ」の記憶と感動を改めて感じさせる、心温まる特別映像となっている。
さらに本映像のナレーションを、シリーズ大ファンの伊藤英明が担当。幼い頃から「スター・ウォーズ」に親しみ、自身の子どももシリーズのファンだという伊藤にとって、本映像で描かれる親から子へと受け継がれていく想いは、まさに伊藤自身の体験とも重なるもの。そんな伊藤が優しく包み込むような語り口で、 ”世代を超えて受け継がれていくスター・ウォーズへの想い” を情感たっぷりに表現している。
そして、特別アニメーションの公開にあわせて、伊藤英明のインタビュー映像も到着。少年時代から「スター・ウォーズ」に魅了され、40年以上シリーズを追いかけ続けてきた伊藤が、自身にとっての「スター・ウォーズ」や最新作への期待を熱く語っている。
初めて「スター・ウォーズ」に触れた頃について伊藤は、「今でも『スター・ウォーズ』の他にもフィギュアを集めていますが、一番収集に夢中になっていたのは「スター・ウォーズ」です。当時、今ほどSNSが発達していなかったので、自分の足でおもちゃ屋さんを見つけていました。宝探しのように発見するのがすごく好きでした。」と当時の熱中ぶりを振り返った。その熱はやがて作品そのものへと広がり、俳優になってからは「どういう思いでジョージ・ルーカスやジョン・ウィリアムズが、この作品に音楽をつけたんだろう？ ジョージ・ルーカスの頭の中のイメ
ージをどうやってみんなに共有したのだろう？ など考察するのがすごく好きです。」と語り、「スター・ウォーズ」への尽きない関心を明かした。
「スター・ウォーズ」が自身に与えた影響について聞かれると、「『スター・ウォーズ』に出会った子供の頃は、音楽やキャラクターたち、ダース・ベイダーの圧倒的な恐怖と存在感などに惹かれ、色々な部分から影響を受けました。『スター・ウォーズ』が一番大切にしたのは、やっぱり ”家族愛” だったり、 ”継承していくもの” だと思います。」とコメント。また、「（ジェダイ・マスター）『やるか、やらぬかだ。試しなどいらん』といった台詞は、自分自身の超えなければいけない壁が現れた時に、いつも頭の中で聞こえてくる言葉です。子供の時は理解できていなかったですが、感覚的なものはずっと自分の中に積み重なっていると思います。」と作品が人生観の深い部分に影響を与え続けていることを明かした。さらに、本作に登場するマンダロリアンについて、「今回の作品の主人公であるマンダロリアンも守るべき者がいて、「スター・ウォーズ」が伝えたい哲学が、少なからず自分には影響していると思います。」と明かした。
このたび、公開までいよいよあと1週間となる『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』から、世代を超えて受け継がれていく「スター・ウォーズ」と、 ”親から子へ” 繋がる想いを描いたエモーショナルなアニメーション映像「おかえり、スター・ウォーズ」が公開された。
人生の節目ごとに寄り添ってきた「スター・ウォーズ」の存在が、温かく繊細なアニメーションで映し出されていく。映像内では、成長した少年が父親となり、その想いが子どもへ、そして次の世代へと受け継がれていく様子も描かれる。そして映像のラストで語られる「おかえり、スター・ウォーズ」は、7年ぶりに劇場公開される最新作を待ちわびてきたファンの想いを代弁するかのように、本作への期待をさらに高める。長年シリーズを愛してきたファンはもちろん、親から子へ、そして次の世代へと受け継がれていく「スター・ウォーズ」の記憶と感動を改めて感じさせる、心温まる特別映像となっている。
さらに本映像のナレーションを、シリーズ大ファンの伊藤英明が担当。幼い頃から「スター・ウォーズ」に親しみ、自身の子どももシリーズのファンだという伊藤にとって、本映像で描かれる親から子へと受け継がれていく想いは、まさに伊藤自身の体験とも重なるもの。そんな伊藤が優しく包み込むような語り口で、 ”世代を超えて受け継がれていくスター・ウォーズへの想い” を情感たっぷりに表現している。
そして、特別アニメーションの公開にあわせて、伊藤英明のインタビュー映像も到着。少年時代から「スター・ウォーズ」に魅了され、40年以上シリーズを追いかけ続けてきた伊藤が、自身にとっての「スター・ウォーズ」や最新作への期待を熱く語っている。
初めて「スター・ウォーズ」に触れた頃について伊藤は、「今でも『スター・ウォーズ』の他にもフィギュアを集めていますが、一番収集に夢中になっていたのは「スター・ウォーズ」です。当時、今ほどSNSが発達していなかったので、自分の足でおもちゃ屋さんを見つけていました。宝探しのように発見するのがすごく好きでした。」と当時の熱中ぶりを振り返った。その熱はやがて作品そのものへと広がり、俳優になってからは「どういう思いでジョージ・ルーカスやジョン・ウィリアムズが、この作品に音楽をつけたんだろう？ ジョージ・ルーカスの頭の中のイメ
ージをどうやってみんなに共有したのだろう？ など考察するのがすごく好きです。」と語り、「スター・ウォーズ」への尽きない関心を明かした。
「スター・ウォーズ」が自身に与えた影響について聞かれると、「『スター・ウォーズ』に出会った子供の頃は、音楽やキャラクターたち、ダース・ベイダーの圧倒的な恐怖と存在感などに惹かれ、色々な部分から影響を受けました。『スター・ウォーズ』が一番大切にしたのは、やっぱり ”家族愛” だったり、 ”継承していくもの” だと思います。」とコメント。また、「（ジェダイ・マスター）『やるか、やらぬかだ。試しなどいらん』といった台詞は、自分自身の超えなければいけない壁が現れた時に、いつも頭の中で聞こえてくる言葉です。子供の時は理解できていなかったですが、感覚的なものはずっと自分の中に積み重なっていると思います。」と作品が人生観の深い部分に影響を与え続けていることを明かした。さらに、本作に登場するマンダロリアンについて、「今回の作品の主人公であるマンダロリアンも守るべき者がいて、「スター・ウォーズ」が伝えたい哲学が、少なからず自分には影響していると思います。」と明かした。