「大相撲夏場所・５日目」（１４日、両国国技館）

平幕琴栄峰が狼雅を寄り切り、５連勝とした。先場所覇者で大関復帰の霧島は平戸海をすくい投げで下し、全勝を守った。大関琴桜は一山本に押し出され、３敗目を喫した。新関脇２人は熱海富士が藤ノ川を寄り倒し、琴勝峰は王鵬を送り出して、ともに２勝目を挙げた。小結若隆景は隆の勝にはたき込まれて初黒星。勝ちっ放しは霧島と琴栄峰の２人となり、１敗で若隆景ら６人が追う。

強靱（きょうじん）な足腰が目立つ。琴栄峰が十両時代も含め、自身初となる初日から５連勝。立ち合いで左まわしを許したが慌てない。右からおっつけ、左を差し、土俵際で粘る相手を力いっぱい寄り切った。「まだ５日目。何とも言えない」と冷静に振り返りつつ「今日は止まらないようにした。左四つができてよかった」と大きくうなずいた。

スピード出世した琴勝峰の弟として入門し、序ノ口から１５連勝するなど初土俵から注目を浴びてきた。２０２４年九州場所で十両昇進を果たすと、２５年名古屋場所で新入幕。胃腸が弱く一度で多くの食事を取ることができなかったが、食事の回数を増やすことで増量に成功し、体重とともに力強さと安定感が増してきた。

スピードある取り口が武器で、足を高々と掲げる四股も魅力の一つ。師匠の佐渡ケ獄親方（元関脇琴ノ若）には「名を覚えてもらうために、きれいな四股を踏むしかない。上で３秒止めろ。拍手をもらうまで下ろすな」と指令を受けており、今では仕切りから歓声が飛ぶほど人気となっている。

新入幕だった昨年の名古屋場所は６勝９敗ではね返されたが、再入幕の先場所は９勝６敗。今場所は５連勝と好調で、霧島と並んでトップを堅守。２５年名古屋場所で優勝した兄に続いて賜杯を抱けば、史上初の兄弟平幕Ｖとなる。「立ち合いで失敗しないように集中したい」と琴栄峰。目の前の一番に集中し、星を積み重ねていく。

◆琴栄峰央起（ことえいほう・ひろき）本名・手計（てばかり）太希 ２００３年７月８日、千葉県柏市出身。６歳から相撲を始め、強豪の埼玉栄高を卒業した。２２年初場所で初土俵を踏み、序ノ口だった同年春場所、序二段だった翌夏場所でともに優勝し、デビューから１５連勝を飾った。２４年九州場所で十両に昇進し、琴手計から琴栄峰にしこ名を変えた。２５年名古屋場所で新入幕。１８４センチ、１４２キロ。兄は琴勝峰。