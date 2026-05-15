サッカー北中米Ｗ杯（６月１１日開幕、日本時間１２日）の日本代表２６人は１５日午後２時から発表される。運命の日を前に１３日、スコットランド・プレミアリーグで、代表入りが有力なセルティックのＦＷ前田大然（２８）が敵地のマザーウェル戦で０―１の前半４１分に同点ゴールを決め、フル出場した。公式戦５試合連続得点で、今季リーグ戦１３点目。攻撃で複数ポジションをこなせる前田の絶好調ぶりは明るい材料だ。チームは３―２で勝ち、次戦最終節（１６日）での逆転優勝に望みをつないだ。

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大事な終盤戦で得点力をいかんなく発揮した。前田は０―１の前半４１分、中央から相手のクリアボールが前方へこぼれたところを左サイド角度のないところから左足を振り、同点ゴールを奪った。４月１９日のスコットランド杯準決勝セントミレン戦から、リーグ４戦を含み、これで公式戦５戦７発。１５日の代表発表直前でグイグイと調子を上げ、貴重な攻撃陣の一角として猛アピールを続ける。

セルティックは３―２で競り勝ち、残り１節で首位ハーツと勝ち点１差の７９とし、現在２位。１６日の最終節でホームにハーツを迎え、逆転でのリーグ５連覇へ望みをつないだ。

前田は驚異のスピードを持ち、攻守にハードワークができ、得点力も備える。クラブではＦＷとしてプレーするが、森保ジャパンでは左ウィングバック（ＷＢ）、シャドー（１・５列目）、１トップと選択肢は幅広い。３月２８日に行われたスコットランド―日本戦では左ＷＢで先発し、主将マークも巻き「すごく光栄。戸惑いもあったが、いい経験ができた。森保さん（監督）の優しさというか、信頼がないと多分なかったと思うので、感謝している」と喜びを口にしていた。

代表の左シャドーではＭＦ南野拓実、鈴木唯人に続き、三笘薫が負傷離脱。ここに来て前田の存在が一気に重要度を増してきた。カタールＷ杯時のような１トップ起用なら、前線で相手の攻撃を遅らせる守備も得意とするところだ。

前回大会では、決勝トーナメント１回戦のクロアチア戦で１得点も、チームはＰＫ負けで８強に届かず、自身も悔しさが残った。スコットランドリーグで結果を残し続け、今年で５年目。昨季は公式戦３３得点の大活躍で、最優秀選手にも輝いた。負傷者が続出し、Ｗ杯へ暗雲垂れ込める森保ジャパンに、スピードスターの活躍が明るい未来を照らす。

◆前田 大然（まえだ・だいぜん）１９９７年１０月２０日、大阪・堺市生まれ。２８歳。山梨学院高からＪ２松本に入団。同・水戸、ポルトガル１部マリティモへの期限付き移籍を経て２０年８月から横浜Ｍ。２１年、リーグ２３得点で得点王。２２年からスコットランド・セルティック加入。２４―２５季はリーグ戦１６得点１０アシストで、４連覇に貢献して年間ＭＶＰを受賞した。２１年東京五輪代表。２２年カタールＷ杯では決勝トーナメント１回戦・クロアチア戦で得点。国際Ａマッチ２７試合４得点。１７３センチ、６７キロ。右利き。

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世界基準の突破力を持つ左シャドーの大黒柱・三笘不在にどう向き合うべきか。４つの案が考えられる。

〈１〉鎌田を１列上げる 鎌田のシャドー起用は、Ｗ杯予選でも多く見られた。緊急事態を受け、主軸ボランチのポジションを動かすことになるか。１枠空くボランチには事実上の構想外からの逆襲を期す守田英正の選択肢も。

〈２〉代役アタッカーに期待 現実的には中村敬斗をシャドー、前田をウィングバック（ＷＢ）の主軸とし、バックアップとして佐野航大、佐藤龍之介、あるいは負傷からの復帰を目指す鈴木唯、南野、相馬勇紀らに託す形か。

〈３〉思い切って布陣変更 ストライカータイプを２枚並べる【３―４―１―２】への変更が最もスムーズか。【４―２―３―１】回帰も奇策となり得る。

〈４〉右肩上がり化 左ＷＢにサイドバック型の選手を先発起用するプラン。右の先発は攻撃力ある堂安律か伊東純也となることが想定されるため、必然的に右肩上がりになる。

カタールＷ杯で何の前触れもなく急造３バックを繰り出し、ドイツとスペインに逆転勝利した森保監督のことなので、どんな選択肢を選んだとしても不思議ではない。災い転じて福となすべく、最善策を探っていきたい。（岡島 智哉）