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フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「たったの3分間！下腹も横腹にも効果を実感するための腹筋トレーニング」を公開しました。この動画では、腹筋全体、脇腹、下腹部を効率的に鍛えるための5種類のエクササイズを約3分間で紹介しています。



プログラムは、仰向けの状態から両手を伸ばし、交互に脚を90度に曲げながら上体を起こす「Vシット」から始まります。のが氏によると、腕の勢いに頼らず、腹筋の力で動作することがポイントです。続いて、横向きになって肘と膝を近づける「サイドクランチ」で脇腹の筋肉にアプローチします。この動作は左右両方行い、バランスを取りながら脇腹の収縮を意識することが重要だと説明しています。4種目目は、仰向けで膝を90度に曲げ、足を交互に小さくスライドさせる運動です。腰が反らないようにマットに押し付け、下腹部への刺激を意識します。最後は、両手両足を伸ばした状態で体をV字にキープする「Vホールド」で腹筋全体に追い込みをかけます。



動画で紹介されているトレーニングは、わずか3分間で完結するため、運動習慣がない人や忙しい人でも日常生活に取り入れやすい構成です。日々のスキマ時間を活用して、引き締まったお腹を目指してみてはいかがでしょうか。