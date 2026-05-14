お笑いコンビ「博多華丸・大吉」が、14日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演し、東京進出のきっかけについて告白した。

芸能ゴシップにあまり興味のない2人だが、博多華丸（56）は「やってたやん？たまに俺らもレギュラーで、福岡でさ」とポツリ。福岡時代に出演していた情報番組で、芸能ネタを取り扱っていたという。「すっごいあれ、苦手やった、昔から。福岡におるころから」と表情をゆがめた。

ゴシップネタを求められることもあったという。「“福岡だから言えること、教えて下さい”って。“実はですね…”って、言えんやろ？本当のことは」と打ち明けた。

すると、相方の博多大吉（55）も「我々の生活には何の影響もないもんな」と続き、毒づいた。「そういう番組って、視聴率を取るやん？そういう番組を作っているような人が、偉そうにしているのが福岡時代、いっちばん嫌いやった」と断言。「何なん？チート（イカサマ）やん。“俺たち、おもしろいもん作ってるから”みたいな顔するけど、何もしとらんぞ？」とまくし立てた。

芸能ニュースに多く時間を割いた結果、2人のロケがあおりを食ったこともあったという。華丸は「俺らが結構、一生懸命、現場に足を運んで、めっちゃおもしろおかしくしたやつを全部、編集されて。そっちを…」と、悔しそうにつぶやいた。さらに「だからこそ、東京に出て行ったというのもあるよ」とも打ち明け、「だから、おかげさまでよかったよ。今があるのは」とも話していた。

博多華丸・大吉は90年に結成。05年に東京へ進出した。