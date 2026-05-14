転職サイト「ビズリーチ」のCMで知られる女優・吉谷彩子が13日、自身のインスタグラムを更新。中華街で食事を楽しむ様子をアップした。



【写真】体をちょっとねじねじ 食事中も美容を忘れない？ビズリーチ女優

吉谷は「まいちゃんと @watashi_wa_maico 中華街へ行ったの9年ぶり」と記し、皿に盛られた料理の写真などを投稿。プロデューサーの西小路舞姫氏と楽しい時間を過ごしたことを伝えた。



「早めから飲む幸せを感じつつ、 店の加湿器をフェイススチーマーにして潤わせている私を、 ご覧下さいませ」と公開した動画では体を少しねじって加湿器側に寄せ、蒸気に顔を近づけるお茶目な姿も披露。加湿器を右手の人差し指で示した別のカットはどことなく出演10年を迎えたCMを思い出させる。



ファンからは「良き良き良き彩子様」「表情最高〰️」「えっ!?みたいなお顔が良い」「使える物は使え使え」「素敵な時間過ごせて良かったね」などのコメントとともに、「結婚してなければプロポーズするんだけどな」といった声も上がっていた。



吉谷は1991年生まれ、千葉県出身。子役から活躍し、2017年のTBS系ドラマ「陸王」や「グランメゾン東京」(19年)、22年のNHK連続テレビ小説「舞いあがれ！」などに出演。24年に「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」(08年)でフォトジェニック賞を受賞している俳優の秋元龍太朗と結婚した。インスタグラムには弁当の写真なども投稿。料理上手な姿を見せている。



（よろず～ニュース編集部）