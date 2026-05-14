ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地でのジャイアンツ戦に先発。今季7試合目の登板で、7回4安打無失点8奪三振の好投。今季3勝目を挙げた。規定投球回にも到達し、防御率0.82で両リーグトップに返り咲いている。

公式放送局『MLBネットワーク』は同日、試合前に大谷を特集。「ワールド・ベースボール・クラシック」で米国代表を率いたマーク・デローサ氏が大谷の打撃を分析した。ファン目線での“本音”も覗かせている。

■「これで完全に復活した」

デローサ氏は、『MLBネットワーク』の朝の情報番組「MLBセントラル」にホスト役で出演。今季の大谷について「ショウヘイ・オオタニには50本塁打、100打点、20盗塁をやって欲しい。投手の方はそこまでこだわらないよ。今季はサイ・ヤング賞を獲るって本人が言うなら、それでもいい。オーナーやデーブ・ロバーツ監督が全力でその環境を作ってやるべきだ。彼にはそれだけの価値がある。でも正直、ドジャースは彼の投球よりも打撃を必要としていると思う。俺が一番好きなのは、大谷が毎晩ホームランを打っている姿なんだよ」と本音を漏らした。

「彼は西海岸のアーロン・ジャッジだよ。そのオオタニを失いたくない。俺がオオタニを好きな理由は、毎晩『ドカン！』って飛ばしてくれるところだから。2024年に投げなかった年を覚えているか？（60盗塁して50本塁打を打つような）あの男が戻ってきてほしい。彼は本当に化け物級の打球を打てるんだ」と言葉に熱を込めた。

そしてデローサ氏は、「今季は打撃で少し抑え気味だ。投球に集中しているのかもしれない。でもこの前、外で打撃練習をしているのを見たよ。普段は地下でしか打たないのに、外で打っているってことは、何かを感じているんだろうね」と言及。12日（同13日）に逆方向へ放った7号アーチのフォームを分析し、「（理想の形が出た本塁打で）これで完全に復活した。ここから調子を上げてくるはずだ」と期待を込めた。

今季の大谷は、2023年以来となる二刀流でのフルシーズンに臨んでいる。ここまでは投球面でのパフォーマンスが際立っているが、規格外の豪快なアーチを待ち望む声も多いようだ。