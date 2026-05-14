浜崎あゆみ（提供写真）

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【モデルプレス＝2026/05/14】歌手の浜崎あゆみが13日、自身のInstagramを更新。現在開催中のロングツアー「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 -Scapegoat-」公演のリハーサル時の写真を公開した。へそ出し姿のスタイルに反響が集まっている。

【写真】47歳歌姫「この肉体美は努力の賜物 」へそ出し姿

◆浜崎あゆみ、リハーサル写真で美ウエスト際立つ


投稿では、「昇降する物が多すぎて脚がえらいことなってます助けて下さい笑 」と添え、リハーサルの様子を映した写真を複数枚公開。舞台セットで本番さながらの真剣な表情の浜崎は、クロップド丈のTシャツにスウェットパンツを着用しており、引き締まったウエストが大胆に見えている。

◆浜崎あゆみの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「この肉体美は努力の賜物 」「鍛えているのかっこいい」「スタイル良すぎ」「コンサートがさらに楽しみになってきた！」とコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

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