浜崎あゆみ、リハでへそ出し姿 美ウエストに「この肉体美は努力の賜物 」「鍛えているのかっこいい」と反響

浜崎あゆみ、リハでへそ出し姿 美ウエストに「この肉体美は努力の賜物 」「鍛えているのかっこいい」と反響