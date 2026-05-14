インターネットイニシアティブは、「IIJmioひかり・10ギガ プラン変更工事費無料キャンペーン」を開始した。終了日は未定。

「IIJmioひかり・1ギガ」のユーザーが「IIJmioひかり・10ギガ」にプラン変更する場合、プラン変更工事費（2万8600円）が無料となる。プラン変更の申し込みには別途契約変更手数料2200円がかかる。

同一設置場所住所におけるプラン変更であり、申し込みから6カ月目の末日までに開通することがキャンペーン適用の条件。

移転（回線利用場所の変更）手続きと同時の場合や、IIJmio利用料金の支払いに遅延が生じている場合はキャンペーン対象外となる。また、土日祝日の工事実施や、その他追加工事によって発生する追加料金などもキャンペーン特典の対象外。

なお、IIJmioひかり新規加入時のキャンペーン特典「月額料金割引特典」が適用中の場合、プラン変更手続きの完了月以降、適用終了となる。割引満了まで利用すると工事費相当額が実質無料となる「工事費サポート特典」については、10ギガへのプラン変更完了後も継続して適用される。