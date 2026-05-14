ニュージーランド代表がW杯メンバーを発表！ FWウッドら26名を招集
ニュージーランドサッカー協会（NZF）は14日、FIFAワールドカップ2026に臨むニュージーランド代表メンバー26名を発表した。
2010年以来、3度目のW杯出場となるニュージーランド代表は、グループGに入り、グループステージでは6月16日にイラン代表と、同22日にエジプト代表と、同27日にベルギー代表との対戦を予定している。
発表されたW杯メンバー26名は以下の通り。
▼GK
1 マックス・クロコム（ミルウォール／イングランド）
12 アレックス・ポールセン（レヒア・グダニスク／ポーランド）
22 マイケル・ウッド（オークランド）
▼DF
2 ティム・ペイン（ウェリントン・フェニックス）
3 フランシス・デ・フリース（オークランド）
4 タイラー・ビンドン（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）
5 マイケル・ボクソール（ミネソタ・ユナイテッド／アメリカ）
13 リベラト・カカーチェ（レクサム／イングランド）
15 ナンド・パイナケル（オークランド）
16 フィン・サーマン（ポートランド・ティンバーズ／アメリカ）
24 カラン・エリオット（オークランド）
26 トミー・スミス（ブレントリー・タウン／イングランド）
▼MF
6 ジョー・ベル（バイキング／ノルウェー）
8 マルコ・スタメニッチ（スウォンジー／ウェールズ）
14 アレックス・ルーファー（ウェリントン・フェニックス）
23 ライアン・トーマス（ズヴォレ／オランダ）
25 ラクラン・ベイリス（ニューカッスル・ジェッツ／オーストラリア）
▼FW
7 マシュー・ガーベット（ピーターバラ・ユナイテッド／イングランド）
9 クリス・ウッド（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）
10 サープリート・シン（ウェリントン・フェニックス）
11 イライジャー・ジャスト（マザーウェル／スコットランド）
17 コスタ・バルバルセス（ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ／オーストラリア）
18 ベン・ウェイン（ポート・ヴェイル／イングランド）
19 ベン・オールド（サンテティエンヌ／フランス）
20 カラム・マコーワット（シルケボー／デンマーク）
21 ジェシー・ランドール（オークランド）
2010年以来、3度目のW杯出場となるニュージーランド代表は、グループGに入り、グループステージでは6月16日にイラン代表と、同22日にエジプト代表と、同27日にベルギー代表との対戦を予定している。
発表されたW杯メンバー26名は以下の通り。
1 マックス・クロコム（ミルウォール／イングランド）
12 アレックス・ポールセン（レヒア・グダニスク／ポーランド）
22 マイケル・ウッド（オークランド）
▼DF
2 ティム・ペイン（ウェリントン・フェニックス）
3 フランシス・デ・フリース（オークランド）
4 タイラー・ビンドン（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）
5 マイケル・ボクソール（ミネソタ・ユナイテッド／アメリカ）
13 リベラト・カカーチェ（レクサム／イングランド）
15 ナンド・パイナケル（オークランド）
16 フィン・サーマン（ポートランド・ティンバーズ／アメリカ）
24 カラン・エリオット（オークランド）
26 トミー・スミス（ブレントリー・タウン／イングランド）
▼MF
6 ジョー・ベル（バイキング／ノルウェー）
8 マルコ・スタメニッチ（スウォンジー／ウェールズ）
14 アレックス・ルーファー（ウェリントン・フェニックス）
23 ライアン・トーマス（ズヴォレ／オランダ）
25 ラクラン・ベイリス（ニューカッスル・ジェッツ／オーストラリア）
▼FW
7 マシュー・ガーベット（ピーターバラ・ユナイテッド／イングランド）
9 クリス・ウッド（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）
10 サープリート・シン（ウェリントン・フェニックス）
11 イライジャー・ジャスト（マザーウェル／スコットランド）
17 コスタ・バルバルセス（ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ／オーストラリア）
18 ベン・ウェイン（ポート・ヴェイル／イングランド）
19 ベン・オールド（サンテティエンヌ／フランス）
20 カラム・マコーワット（シルケボー／デンマーク）
21 ジェシー・ランドール（オークランド）