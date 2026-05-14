監督＆キャストが制作裏側を明かす特別映像解禁！ディズニー映画『モアナと伝説の海』

世界中で共感と感動を巻き起こしたディズニー・アニメーションの名作『モアナと伝説の海』が実写映画化！

新たな伝説が“圧倒的な映像美”と“珠玉の音楽”を携えて、＜超＞実写映画として幕を開けます。

アニメーション版への深い愛と敬意を胸に、監督＆キャストが制作裏側を明かす特別映像が公開されました。

ディズニー映画『モアナと伝説の海』監督＆キャストが制作裏側を明かす特別映像解禁

世界中で共感と感動を巻き起こしたディズニー・アニメーションの名作『モアナと伝説の海』が奇跡の実写映画化！

監督に名作ブロードウェイミュージカルを映像化し世界で大きな話題となった映画『ハミルトン』のトーマス・ケイル。

主演のモアナ役には、奇跡の歌声を持つ19歳の新人キャサリン・ランガイア。

そして、「ワイルド・スピード」シリーズ、『ジャングル・クルーズ』をはじめ、アニメーション版『モアナと伝説の海』でも同役の声優を務めたドウェイン・ジョンソンが、半神半人のマウイを再び演じます。

そしてこの度、監督やキャストがアニメーション版への溢れる愛と敬意、そして本作の制作秘話を語る貴重な特別映像が解禁されました！

『モアナと伝説の海』は、南の島と大海原を舞台に描いた長編アニメーション。

神秘的な伝説が息づく南海の楽園モトゥヌイ島に暮らす、海と特別な絆で結ばれた少女・モアナが、世界を救うために大海原へと冒険の旅に出ます。

伝説の英雄マウイを探し出し、共に様々な苦難を乗り越え、自分の進むべき道を切り拓いていくモアナの姿が幅広い層の人々の共感を呼び、ディズニー・アニメーションを代表する新たな名作となりました。

2017年に公開された同作は世界興収6億4千万ドルを突破し、アカデミー賞®2部門（長編アニメーション賞・主題歌賞）にノミネート。

ディズニーの動画配信サービスのディズニープラスでは、サービス開始以降最も多く視聴された映画のひとつとして今もなお圧倒的な人気を誇り、多くの人に愛され続けています（2024年時点）。

さらに2024年12月に公開された『モアナと伝説の海２』は、前作を大きく上回る10億5千万ドルの超特大ヒットを記録。

そんな世界中で愛されるシリーズを、これまで『美女と野獣』『アラジン』など数々の実写映画を手がけてきたディズニーが、圧倒的な映像美と珠玉の音楽で実写を超えた映像体験に進化させます。

※Box Office Mojo調べ

今回解禁される特別映像では、監督やキャスト、スタッフ陣が、アニメーション版『モアナと伝説の海』への深いリスペクトを持ちながら制作に臨んだことが伝わる内容。

本作は、南太平洋に息づくポリネシア文化や人々の精神性からインスピレーションを受けて誕生した物語であり、実写版でもその文化的ルーツや誇りを何より大切にしながら製作されたことが、キャスト・スタッフそれぞれの言葉から語られます。

映像冒頭では、夕陽に照らされたたくましいモアナの後ろ姿や、鮮やかな緑に囲まれたモアナとシーナの姿、雄大な自然と共に生きる“モアナの世界”がリアルに映し出されています。

マウイ役のドウェイン・ジョンソンは、壮大な海と砂浜をバックに「僕にとって『モアナ』は特別だ。僕らのポリネシア文化をこうして描けて本当に誇らしい」と、自身のルーツを世界へ届けられる喜びを告白。

さらに「アニメーション版のイメージを守らなきゃね」と語り、世界中から愛されるアニメーション版への敬意と、実写化への強い責任感をにじませます。

モトゥヌイ島の住民たちが楽しそうに踊る姿も映し出されるなか、モアナ役のキャサリン・ランガイアは「今作ではモアナの精神を全員が忠実に表現した」とコメントし、キャスト・スタッフが一丸となって文化や魂を作品へ吹き込んだことを明かします。

さらに、トーマス・ケイル監督は「最高のチームだよ。地元出身の職人や工芸家が結集した」と語り、実写版ならではのリアリティを追求するため、ポリネシアにルーツを持つクリエイターたちが数多く参加したことを明かします。

加えて、衣装デザインや振付を手がけたスタッフ陣からは、「夢のような仕事だわ。美しい衣装を作れるだけでなく、自分の文化だから」「この意義はすごい。（スクリーンに）自分たちの顔が映るだけで感激よ」といった想いも語られ、スタッフ一人一人が自ら魂を吹き込むように深い愛情を込めて“モアナの世界観”を現実に創り上げたことが映像全体から伝わってきます。

終盤には、ドウェイン・ジョンソンが「島々では内に宿る神秘の力を“マナ”と呼ぶ。今作は“マナ”に満ちている。早く世界中に観てもらいたい」と語り、本作への確かな自信を覗かせています。

モアナとマウイがこの夏私たちをどのような冒険へ連れ出してくれるのか――。

今から“モア夏2026”へのワクワクが止まらない特別映像となっています。

夏にぴったりの究極のミュージカル・アドベンチャー『モアナと伝説の海』に期待が高まります。

ディズニー実写映画『モアナと伝説の海』作品概要

監督：トーマス・ケイル 製作：リン＝マニュエル・ミランダ

出演：キャサリン・ラガイア／ドウェイン・ジョンソン

配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン

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