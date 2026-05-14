『豊臣兄弟！』ラストシーン 『鎌倉殿の13人』ファンが歓喜したワケ
俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第18回「羽柴兄弟！」が10日に放送された。新章「近江長浜編」が幕を開け、菅田将暉と佳久創による“義経＆弁慶”コンビの再共演が視聴者の注目を集めた。
【写真あり】『鎌倉殿の13人』ファンが歓喜したシーン
大河ドラマ第65作となる今作は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長を主人公に描く戦国エンターテインメント。天下一の補佐役と称された秀長の視点から、豊臣兄弟の絆と天下統一への道のりを描く。脚本は八津弘幸氏が手掛ける。
第18回では、秀吉（池松壮亮）が織田家家老に昇格し、北近江を拝領。長浜城を築き、弟・小一郎（仲野）とともに羽柴姓を名乗った。城下の統治を任された小一郎は、人手不足を解消するため、竹中半兵衛（菅田）の助言で家臣の選抜試験を実施。有能な若者たちが集まり、石田三成（松本怜生）、藤堂高虎（佳久創）、片桐且元（長友郁真）、平野長泰（西山潤）が最終試験に残った。
試験では「槍」「計算」「座禅」などの課題が課され、座禅の場では煙が立ち込める騒動も発生。三成が命令を守り続けて動かない中、高虎が抱えて避難させる場面が描かれた。さらにラストの宴のシーンでは、高虎があぐらをかいたままの半兵衛を軽々と抱え上げ、輪の中へ連れ出す姿も映し出された。
菅田と佳久は、2022年放送の大河ドラマ『鎌倉殿の13人』で源義経と弁慶を演じており、今回の共演にSNSでは「義経と弁慶が！」「弁慶が義経抱っこしてる」「座禅抱っこが面白すぎる」「義経＆弁慶コンビ復活」といった声が続出。視聴者の笑いと歓喜を誘った。
【写真あり】『鎌倉殿の13人』ファンが歓喜したシーン
大河ドラマ第65作となる今作は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長を主人公に描く戦国エンターテインメント。天下一の補佐役と称された秀長の視点から、豊臣兄弟の絆と天下統一への道のりを描く。脚本は八津弘幸氏が手掛ける。
試験では「槍」「計算」「座禅」などの課題が課され、座禅の場では煙が立ち込める騒動も発生。三成が命令を守り続けて動かない中、高虎が抱えて避難させる場面が描かれた。さらにラストの宴のシーンでは、高虎があぐらをかいたままの半兵衛を軽々と抱え上げ、輪の中へ連れ出す姿も映し出された。
菅田と佳久は、2022年放送の大河ドラマ『鎌倉殿の13人』で源義経と弁慶を演じており、今回の共演にSNSでは「義経と弁慶が！」「弁慶が義経抱っこしてる」「座禅抱っこが面白すぎる」「義経＆弁慶コンビ復活」といった声が続出。視聴者の笑いと歓喜を誘った。