突然フリーズしてしまった猫ちゃん。その後の豹変ぶりが面白いと反響を呼んでいます。話題の投稿は2000万回以上表示され「最初の固まってるところも可愛いのに気がついてからの流れがかわゆ過ぎる！！」「急にけりけりスイッチが入るのが可愛い」「手を持ってきて蹴る所とか人間みたい」とのコメントが寄せられていました。

【動画：おしりをなでなでされていることに『気づいた黒猫』…まさかの『豹変ぶり』】

抱っこの最中に異変を察知！？

Xアカウント「黒猫あさり」に投稿されたのは、自分の状況に気づいた猫ちゃんの様子です。

飼い主さんに抱っこされている猫の「あさり」ちゃんは、幸せな時間を過ごしているかに見えましたが、そのおめめは見開いて一点を見つめたまま。

実はこのとき、飼い主さんがあさりちゃんのおしりを撫で撫でしていることに、あさりちゃん自身が気づいたのだそうです。

おしりトントンは好きでも、撫でられるのは好きじゃないというあさりちゃんは、気づいた瞬間に流れるような動作で飼い主さんの手を前足で抱え、後ろ足でケリケリを繰り出したといいます。

口を開けて怒っていることをアピールしていましたが、そんな「デレ」から「ツン」への鮮やかなスイッチの切り替わりも、あさりちゃんならではの魅力なのだそうです。

「はっ！」と気づいた瞬間の表情に反響続々

あさりちゃんの豹変を見たXユーザーたちからは「冒頭3秒の顔が本当にツボですwww」「この『はっ！撫でられてる！？』って気づいた瞬間の表情からの、流れるようなケリケリのキレが凄すぎるw」「長年連れ添ってるのにまだ『尻撫でられてる事実』を認識するのにタイムラグあるの草」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「黒猫あさり」では、あさりちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「黒猫あさり」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。