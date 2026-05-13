箱の中から猫パンチ！ 絶対に出ない強い意志

YouTubeチャンネル「ayusukesuke」では、ビールの空き箱から絶対に出ようとしないスコティッシュフォールドの愛らしい様子が配信され、動画のコメント欄には「何回見ても癒やされる」「伝説的なかわいさ！」の声が続出しました。

【画像5枚】こりゃ「また見る」わ…！これが、伝説の“ビール箱猫”です！かわい〜〜！！

注目を集めたのは「ビール箱猫」という動画。ビールの空き箱が気に入った様子ですっぽりと収まった子猫が、「ここは僕の縄張りだニャ！」と言わんばかりの表情を見せます。飼い主さんが箱の外側を指でガサガサとこすると、「怪しい音がするのニャ!?」と、箱の穴から素早く猫パンチを繰り出して反撃。

飼い主さんが指を動かす場所を変えるたびに、「あっちこっちから音がして忙しいニャ〜！」と素早く反応。箱を反対側に回転させられても、まるで手品のようにカメラの方を向いていて、「絶対外に出ニャいもん！」という強い意志を感じさせます。

17年以上愛され続ける、伝説の「ビール箱猫」

休むことなく続く飼い主さんの指の動きに、「ちょっと疲れたニャ…」と箱の中でちょっぴり休憩タイム。するともう1匹の猫が「どうかしましたかニャ？」と様子を見に現れます。

一息ついて元気を取り戻したのか、再び飼い主さんに猫パンチを繰り出します。飼い主さんが差し出したおもちゃでちゃっかり遊びつつ、とうとう箱から出てこないまま動画は終了。よっぽどビール箱がお気に入りなのか、一生懸命お城を守ろうとするけなげな姿がかわいらしいですね。

投稿から17年以上経った今も、コメント欄には「16年見続けています」「また見にきちゃいました」といった温かいメッセージが絶えません。愛らしすぎる猫パンチに癒やされる「ビール箱猫」の様子を、ぜひ動画でチェックしてみてください。