完全新作『ポケモン風波』メインテーマ収録のメイキング映像公開 演奏はNHK交響楽団
ゲーム『ポケットモンスター』のシリーズ完全新作『ポケットモンスター ウインド・ウェーブ』（ポケモン風波：Nintendo Switch 2専用ソフト 2027年発売）のメインテーマを収録したメイキング映像が公開された。
【動画】メインテーマ収録！公開された『ポケモン風波』メイキング映像
演奏しているのはNHK交響楽団で、2026年夏に開催予定の「N響×ポケモン クラシックコンサートツアー」でも演奏される。
今回のシリーズ完全新作は、1996年に発売された1作目『ポケットモンスター赤・緑』から記念すべき10作目。完全新作の新たな冒険の舞台は、風が吹き抜ける美しい島々ときらめく波が寄せ返す広大な海で、最初のパートナーとなる3匹のポケモンの名前は草タイプが「ハブロウ」、炎タイプが「ポムケン」、水タイプが「ミオリー」となる。
「ハブロウ」は、エネルギッシュだけど、不器用なまめひよこポケモン。「ポムケン」は、無邪気でフレンドリーなこいぬポケモン。「ミオリー」は、背伸びしたふるまいであざとく立ち回るみずやもりポケモンとなっている。
■『ポケットモンスター』シリーズ一覧（発売年）※リメイク、マイナーチェンジ版は除く
1：ポケットモンスター 赤・緑（1996年）
2：ポケットモンスター 金・銀（1999年）
3：ポケットモンスター ルビー・サファイア（2002年）
4：ポケットモンスター ダイヤモンド・パール（2006年）
5：ポケットモンスターブラック・ホワイト（2010年）
6：ポケットモンスター X・Y（2013年）
7：ポケットモンスター サン・ムーン（2016年）
8：ポケットモンスター ソード・シールド（2019年）
9：ポケットモンスター スカーレット・バイオレット（2022年）
10：ポケットモンスター ウインド・ウェーブ（2027年）
【動画】メインテーマ収録！公開された『ポケモン風波』メイキング映像
演奏しているのはNHK交響楽団で、2026年夏に開催予定の「N響×ポケモン クラシックコンサートツアー」でも演奏される。
今回のシリーズ完全新作は、1996年に発売された1作目『ポケットモンスター赤・緑』から記念すべき10作目。完全新作の新たな冒険の舞台は、風が吹き抜ける美しい島々ときらめく波が寄せ返す広大な海で、最初のパートナーとなる3匹のポケモンの名前は草タイプが「ハブロウ」、炎タイプが「ポムケン」、水タイプが「ミオリー」となる。
■『ポケットモンスター』シリーズ一覧（発売年）※リメイク、マイナーチェンジ版は除く
1：ポケットモンスター 赤・緑（1996年）
2：ポケットモンスター 金・銀（1999年）
3：ポケットモンスター ルビー・サファイア（2002年）
4：ポケットモンスター ダイヤモンド・パール（2006年）
5：ポケットモンスターブラック・ホワイト（2010年）
6：ポケットモンスター X・Y（2013年）
7：ポケットモンスター サン・ムーン（2016年）
8：ポケットモンスター ソード・シールド（2019年）
9：ポケットモンスター スカーレット・バイオレット（2022年）
10：ポケットモンスター ウインド・ウェーブ（2027年）