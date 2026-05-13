【ユナイテッドアローズ×成城石井】数量限定バッグ出るよ！見た目も使い勝手もかなりイイかも♪

なんとあのユナイテッドアローズと成城石井がコラボレーションです！

（写真）2サイズ展開♪【ユナイテッドアローズ×成城石井】ショッピングバッグ

ファッションのプロであるユナイテッドアローズと食のプロである成城石井が共同で開発したのが、「UNITED ARROWS×成城石井 オリジナルショッピングバッグ」。

2026年5月17日（日）より発売の限定バッグを詳しくチェックしました！

「UNITED ARROWS×成城石井 オリジナルショッピングバッグ」の魅力は？

【UNITED ARROWS×成城石井 オリジナルショッピングバッグ】内側にはワインボトルがぴったりと収まる「ワインポケット」（大サイズのみ）

「食」を楽しむお買い物と「装い」を楽しむお出かけ、その両方のシーンに欠かせない「バッグ」に双方の知見を注ぎ込んだという本商品。

お買い物や持ち運びのしやすさといった、成城石井の袋詰めのプロが追求した実用性と、ファッションのプロが提案する洗練されたデザイン性を兼ね備えた作りが特徴です。

全体は、両社のコーポレートカラーを組み合わせた気品あるストライプのデザインに。

成城石井のコーポレートロゴをモチーフとした刺繍のユナイテッドアローズロゴは、ユナイテッドアローズのデザイナー特別描きおろし。特別感がたっぷりのデザインです。

サイズは大小の2サイズ展開。

大サイズは高さ（H）約38cm × 横幅（W）約30cm × 奥行（D）約15cmで、肩掛けできるショルダーストラップつき。まとめ買いやワインボトルの収納に最適なサイズ感です！

内側にはワインボトルがぴったりと収まる「ワインポケット」を備え、商品の揺れを抑えた設計に。ワインを多数取り扱う成城石井ならではの仕様に♪

生鮮食品やお惣菜などを持ち運ぶときに便利な、保冷材を入れるためのメッシュポケットも備えています。

小サイズは高さ（H）約24cm × 横幅（W）約25cm × 奥行（D）約14cmで、日常のちょっとしたお買い物や、サブバッグとして手軽に使えるコンパクトなサイズ感。

こちらにも保冷材用のメッシュポケットがついています。

しっかりマチがあるので、お弁当などの持ち帰りにも◎。普段のランチバッグとしても使えそうです！

実用性とファッション性を兼ね備えた「UNITED ARROWS×成城石井 オリジナルショッピングバッグ」。日々のお買い物でかなり役立つかも。

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商品は、2026年5月17日（日）より、成城石井の一部店舗（各店の開店時間〜）および成城石井の公式オンラインショップ「成城石井.com」（10時〜）にて数量限定発売。

大・小各1点限りの購入制限があり、数量限定のためなくなり次第終了となります。

ぜひ特別なコラボレーションバッグで、成城石井でのお買い物を楽しんでみてくださいね♪

【販売店舗】

成城店、青葉台店、アトレ恵比寿店、ルミネ大宮ルミネ2店、ルミネ横浜店、ルミネ立川店、ルミネ川越店、ルミネ北千住店、新丸ビル店、ルミネ大船店、ルミネ新宿ルミネ1店、越谷イオンレイクタウン店、柿の木坂店、等々力店、浜田山店、自由が丘店、池尻大橋店、トリエ京王調布店、ペリエ千葉店、ニュウマン高輪店、京阪モール京橋店、阪急西宮店、イオンモール伊丹店、名古屋広小路店、名古屋セントラルガーデン店、エスパル仙台店、さんすて岡山店、水戸エクセル店、CoCoLo新潟店、広島駅店

【公式オンラインショップでの購入に関して】

・購入には「成城石井.com」への会員登録が必要になります。

・「成城石井.com」では、「UNITED ARROWS×成城石井 オリジナルショッピングバッグ」は他商品との同時購入はできません。（大・小の同時購入もできません。）

・商品代金に加え、送料がかかります。

※価格はすべて税込みです

※ひとり大・小各1点限りの購入制限があります

※数量限定のため、なくなり次第販売終了となります。