個性豊かなおもちゃたちの新場面写真8枚一挙解禁！ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー５』

ディズニー＆ピクサーの大傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作『トイ・ストーリー５』が2026年7月3日（金）に公開！

ウッディとバズ、ジェシーらおなじみのキャラクターの前に、突如現れた最先端タブレットのリリーパッドや、トイレトレーニング用のハイテクおもちゃのスマーティー・パンツら新たな４つのおもちゃたちの姿を映した場面写真8枚が一挙解禁されました。

ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー５』場面写真解禁

おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描き、世界中の観客を感動の渦で包み込んだディズニー＆ピクサーの大傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作『トイ・ストーリー５』が7月3日（金）に公開！

この度、ウッディとバズ、ジェシーらおなじみのキャラクターの前に、突如現れた最先端タブレットのリリーパッドや、トイレトレーニング用のハイテクおもちゃのスマーティー・パンツら新たな４つのおもちゃたちの姿を映した場面写真8枚が一挙解禁されました。

ボニーの部屋を旅立ち、仲間と共に捨てられたおもちゃたちを助ける活動をしているウッディ。

彼に代わってボニーの部屋を率いる“保安官”として、おもちゃたちのリーダーを務めているカウガール人形のジェシーは、想像力豊かで内気な少女ボニーの成長をそばで見守ってきました。

ジェシーやバズらおもちゃと遊ぶのが好きなボニーですが、周りの子たちは“おもちゃ離れ”しタブレットに夢中で、話が合わず友達づくりに悩んでいました。

そんなボニーを心配した両親からのプレゼントとして最先端タブレットのリリーパッドが現れると、日常は一変！

「みんなの時間がタブレットに支配されている」

他の子どもと同じように画面に夢中になり、このままでは遊びの中で輝いていたボニーの笑顔が失われていく…その一大事にジェシーは、ウッディに助けを求めます。

再びタッグを組んだウッディとバズと共に、ジェシーはボニーの心を取り戻すため立ち上がるが…。

ジェシーらおもちゃたちが「今って、おもちゃはもう必要とされていないの…？」と自分たちの存在意義に不安を抱く中、ウッディとバズ・ライトイヤーの名コンビが再び手を取って“デジタル”という史上最大の脅威へと立ち向かう！

解禁された場面写真には、ウッディとバズが、ボニーはおもちゃから“卒業”して周りに追いつかないといけないと考えるライバルのリリーパッドと対立する姿や、

ふたりそろって部屋の外へ追い出された“あの頃”と変わらないやり取りを見せるワンシーンが。

捨てられたおもちゃを助けるため旅立ったウッディがポンチョ姿で久々にボニーの部屋に戻り、

フォーキーやミスター・ポテトヘッド、ハム、レックスらおなじみの仲間たちと再会を果たしたシーンや、

大勢のバズが草木の中を警戒しながら進む様子も描かれており、世界中で愛されるウッディとバズの名コンビが再び繰り広げる冒険にワクワクするカットが収められています。

さらに、ジェシーとブルズアイと共に映し出されているのは、本作で新たに登場する3つの“ハイテクおもちゃ”。

トイレットペーパーを模した白い体にカラフルな押しボタンがついたスマーティー・パンツは、毒舌でおしゃべりなトイレトレーニング用のハイテクおもちゃ。

持ち主に忘れられ、長い間“眠り”についていたが、ジェシーとの出会いをきっかけに久しぶりに外の世界へ飛び出します。

青色でカバの姿をしたアトラスは、陽気で頼れるデジタルマップおもちゃ。

GPSが搭載されていて、冒険の道案内役として活躍します。

ピンク色のスナッピーはキュートで仲間想いなデジカメのおもちゃ。

思い出の写真が宝物です。

スマーティー・パンツたち3人はいつも一緒に行動しています。

ジェシーたちと出会い、どんなストーリーが展開されていくのでしょうか。

おもちゃたちの友情と冒険、そして持ち主である子どもたちとの絆を描き、世代を超えて全世界で愛されてきた「トイ・ストーリー」シリーズ。

大人へと成長していく子どもにとっておもちゃは大切な存在であり、おもちゃにとって大切なのは子どものそばにいること。

ウッディやバズ、ジェシーらおもちゃたちと“時が流れても変わらない”かけがえのない絆を、誰もが大人になる中で結んできたはず。

ピクサーには【過去作を上回る“語るべき物語”がある場合以外は続編を作らない】という信念がありますが、彼らが自信を持って送りだす“シリーズ最高”の物語に期待は膨らむばかり！

ディズニー＆ピクサーが原点に立ち返り製作する、全世界待望のシリーズ最新作『トイ・ストーリー５』は7月3日(金)に全国公開です。

『トイ・ストーリー５』作品概要

監督：アンドリュー・スタントン（「トイ・ストーリー」シリーズ、「ファインディング・ニモ」「ファインディング・ドリー」）

共同監督：ケナ・ハリス

製作：リンジー・コリンズ

全米公開日：6月19日

原題：Toy Story 5

日本公開：7月3日（金）全国劇場公開

声：唐沢寿明（ウッディ）、所ジョージ（バズ）、日下由美（ジェシー）、竜星涼（フォーキー）ほか

配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン

7月3日日本公開決定！ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』 7月3日日本公開決定！ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』 続きを見る

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