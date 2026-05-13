モデルで女優の桐島かれん（61）が13日、自身のインスタグラムを更新し、母の作家・桐島洋子氏（88）とのショットを公開した。

「今年89歳となる母。食欲旺盛、元気にしております」とつづり、洋子氏の肩を抱く笑顔の2ショットを投稿。カーディガンを着た洋子氏は穏やかな表情で、かれんの手に両手を重ねている。

洋子氏は未婚の母としてかれんと写真家の桐島ローランド氏、エッセイストの桐島ノエル氏の3人の子供たちを育て上げ、2014年頃にアルツハイマー型認知症と診断。かれんは昨年7月に出演したテレビ朝日「徹子の部屋」で母について「10年以上前にアルツハイマー（型認知症）を発症しましたが、今でも元気で」と明かしていた。

フォロワーからは「洋子先生お元気そうで、何よりです」「とても素敵なお二人」「先生がお元気そうで嬉しいです かれんさんの手に優しく重ねる先生の手にあたたかい気持ちになります」「お母様の粋な生き方は当時から女性の憧れ それを体現なさってお隣に今なお寄り添う娘さんにお母様は感無量でしょう」などのコメントが寄せられた。

かれんは1993年に写真家の上田義彦氏と結婚し、3女1男の4人の子供をもうけた。2023年には長女が男児を出産し「おばあさんになりました」と明かしている。