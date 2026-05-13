世の中のありとあらゆるものを忖度なしに検証し、独自ランキングを紹介するMBS「サタプラ」の『ひたすら試してランキング』。

【写真を見る】試してわかった「冷凍ピザ」5位～1位をイッキ見！

MBS清水麻椰アナウンサーが「冷凍ピザ」を徹底調査。ひたすら試してわかった、“サタプラ的おすすめベスト５”を発表した。

目次

【5位】味・コスパ◎ シェフは耳の触感を評価「バランスのとれたピッツア」

【4位】2枚入りでお得！子どもから大人まで食べやすいプロも感心するマルゲリータ

【3位】「チーズと具の満足度」「ソースの味」で2冠 「これはピザを知ってるやつ」

【2位】見た目も味も世界一のピザ職人をうならせるクオリティー 2項目で満点

【1位】「全体の味」１位 「本当に冷凍！？」とプロも衝撃を受けた究極のマルゲリータ

世界一のピザ職人とミシュラン一つ星シェフがマルゲリータを厳しくジャッジ！

今回は、スーパーやコンビニ、ネットなどで買える「冷凍ピザ」のマルゲリータ12商品を比較。チェックポイントは…

①チーズ&具の満足度

②ソースの味

③生地の味

④コストパフォーマンス

⑤全体の味

の5項目で、各項目10点満点の合計点で総合ランキングを決定した。

審査には、14年連続でミシュランガイド一つ星を獲得するイタリアンの名店「ピアット スズキ」の鈴木弥平さんと、2019年にピザのワールドカップでマルゲリータ部門１位と総合優勝を果たした“世界一のピザ職人”、「ジャンカルロ東京」の小曽根美佐夫さんが協力した。

「マルゲリータはピザを代表するもの」と語る小曽根さん。“イタリアンの一流シェフ”鈴木さんとともに、近年進化を遂げているという市販の冷凍ピザをジャッジした。

忖度なしにひたすら「冷凍ピザ」を徹底調査。買って失敗しない、おすすめベスト5とは！？

【5位】味・コスパ◎ シェフは耳の触感を評価「バランスのとれたピッツア」

第5位は、ライフの『ライフプレミアム 4種のチーズが香るマルゲリータピザ』（税込495円 ※番組調べ ※店舗によって価格が異なる場合があります）。

全項目で8点を獲得した、味、コストパフォーマンスともにバランスが取れた優等生。4種類のチーズの香りとコク、輪切りのチェリートマトのジューシーでフレッシュな酸味が味わえる。

さらに、生地は柔らかく厚みがあり、たっぷりの具材との相性も抜群だ。鈴木さんは特に耳の食感が気に入ったようで、「すごくバランスのとれたピッツアって感じがします」と称賛した。

【4位】2枚入りでお得！子どもから大人まで食べやすいプロも感心するマルゲリータ

第4位は、CO・OPの『ナポリ風ピッツア マルゲリータ 2枚入』（税込646円 ※番組調べ）。

2枚入りでお得なピザは、「コストパフォーマンス」が9点、その他の項目もオール8点と、安さとおいしさで高得点をマークした。

色鮮やかなイタリア産完熟トマトの酸味、コクと伸びに優れた2種類のチーズは、「想像をはるかに超えておいしいです」（鈴木さん）、「トースターでここまでできるっていうのは大したもんだと思います」（小曽根さん）とプロも感心。

チーズのコクとトマトの酸味が絶妙にマッチする、子どもから大人まで食べやすいマルゲリータだ。

【3位】「チーズと具の満足度」「ソースの味」で2冠 「これはピザを知ってるやつ」

第3位は、ローソンの『ラ・ピッコラ・ターヴォラ監修 マルゲリータ』（税込599円 ※番組調べ）。

「チーズと具の満足度」と「ソースの味」部門で見事2冠を達成した。イタリア産トマトピューレと、甘みとうまみを凝縮したトマトペーストをブレンド。

さらにオリーブオイルをたっぷり合わせることで、ジューシーでコクのある味わいに仕上がっている。

また１位となったソースについて、小曽根さんは「トマトの酸味の良さが一番出ている。これはピザを知ってるやつですね」。鈴木さんも「僕らが店で使うものに近い」とクオリティーの高さに驚いた。

【2位】見た目も味も世界一のピザ職人をうならせるクオリティー 2項目で満点

第2位は、カルディコーヒーファームの『オリジナル ピッツァマルゲリータ』（税込645円 ※番組調べ）。

「生地の味」１位、「ソースの味」「全体の味」でも10点満点を獲得。オーブントースターで焼けば、見た目も味も本場のマルゲリータが家で楽しめる。

また小曽根さんは、生地とソースが同じ厚さであることに注目。「これが僕らの目指すところなんですよ」と明かした。

そんな世界一のピザ職人がうなった生地は、工場で1枚1枚、人の手で伸ばしている。冷凍とは思えないお店クオリティーで、清水アナは「おいしい！ チーズのおいしさがもう段違い。どこ食べてても最上級のおいしさ」と驚愕した。

【1位】「全体の味」１位 「本当に冷凍！？」とプロも衝撃を受けた究極のマルゲリータ

そして第1位は、セブン-イレブンの『7プレミアムゴールド 金のマルゲリータ』（税込689円 ※番組調べ）。

「この領域は…！」（小曽根さん）、「悪いところが無い。マジで本当に冷凍！？」（鈴木さん）と、プロも衝撃を受けた1枚。「全体の味」で１位、「ソースの味」「生地の味」でも10点満点を獲得した。

イタリア産にこだわった材料を使用し、本場の味を再現。生地は 1枚ずつ手で伸ばして、最高級のオーブンで焼き上げている。昨年にはリニューアルを行い、小麦粉をさらに厳選してより歯切れのいい生地に改良されたという、まだまだ進化が止まらない究極の冷凍マルゲリータが総合１位に輝いた。

昔とは比べものにならないクオリティーの高さにプロが驚きを隠せなかった「冷凍ピザ」ランキング。ご家庭でも手軽に本場さながらのマルゲリータを味わってほしい。

（MBS/TBS系「サタプラ」2026年5月9日（土）あさ7時30分～放送より ※掲載した価格は取材時点のものです）