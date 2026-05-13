メッツは１２日（日本時間１３日）、アンディ・イバニェス内野手（３３）を事実上の戦力外となるＤＦＡとしたことを発表した。

２０１３年と２３年のＷＢＣでキューバ代表に選出されたイバニェスは２３年シーズンはタイガースで１１４試合に出場して１１本塁打、４１打点をマーク。今季は２月にドジャースと１年契約を結んだが、１か月足らずでＤＦＡとなり、ウエーバー公示を経て移籍したアスレチックスからも戦力外となり、４月３０日にメッツ入りしたばかりだった。

２日のエンゼルス戦で「６番・左翼」としてメッツデビューしたが、新天地ではここまで３試合に出場して６打数無安打。三塁で起用された１０日のダイヤモンドバックス戦では２つの送球ミスを犯し、途中交代となっていた。

試合後、地元局ＳＮＹの取材に応じたカルロス・メンドーザ監督はイバニェスの２つの失策について「あれはごく普通のプレーだ。このレベルでは、ああいうプレーは当然だ。それだけのことだ」と吐き捨てたという。

この直後に戦力外通告となっただけに一部の米メディアは指揮官の冷たい仕打ちに憤慨。「メッツのカルロス・メンドーサはベテランを解雇する前に、とんでもない方法で恥をかかせた」の見出しで報じた「スポーティング・ニュース」は「イバニェスのエラーについて記者団に語ったカルロス・メンドーサ監督はまるで誰かを攻めているようで、これはまさに今、誰もするべきことじゃない。メンドーサ監督の言い分は理解できるし、必ずしも反対するわけではない。しかし今、彼がすべきでないのは、選手たちを責めることだ。メッツは今シーズン、あまりにも多くの問題を抱えているため、特定の選手だけを責めるのは不可能だ」とバッサリと切り捨てた。

メッツはここまで１６勝２５敗のナ・リーグ東地区最下位に低迷している。