ミスタードーナツ「もっちゅりん」復活♡新作いちご入り全3種登場

昨年大きな話題となったミスタードーナツの「もっちゅりん」が、今年も期間限定で帰ってきます♡“もっちゅり食感”が魅力のドーナツシリーズに、人気の「きなこ」「みたらし」に加え、新作「いちご」が仲間入り。2026年5月14日（木）よりミスドネットオーダーで事前予約受付を開始し、6月3日（水）から店頭販売がスタートします。やわらかさと弾力を同時に楽しめる特別な食感を、今年もぜひ味わってみてください♪

“もっちゅり食感”が今年も登場

「もっちゅりん」は、手に取った瞬間のやわらかさと、ひとくち食べた時の弾力感を同時に楽しめる“もっちゅり食感”が特長のドーナツシリーズです。

昨年、ミスタードーナツ55周年記念商品として登場し、多くの反響を集めました。

今年は、昨年人気だった「もっちゅりんきなこ」「もっちゅりんみたらし」に加え、新フレーバー「もっちゅりんいちご」が新登場。

さらに、第2弾商品の発売も予定されているとのことで、ますます注目が集まりそうです♡

また、より多くの人に楽しんでもらえるよう、今年はミスドネットオーダーの事前予約受付を早めにスタート。気になる方は早めのチェックがおすすめです。

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全3種のラインアップをチェック

「もっちゅりんきなこ」は、“もっちゅり”とした生地をシンプルなきなこシュガーで仕上げた一品。素材の魅力をじっくり味わえる王道フレーバーです。価格はテイクアウト216円、イートイン220円（税込）。

「もっちゅりんみたらし」は、みたらしフィリングの甘じょっぱさが魅力。もっちゅり食感との相性も抜群で、和スイーツ好きにもぴったりです。価格はテイクアウト226円、イートイン231円（税込）。

新登場の「もっちゅりんいちご」は、いちごフィリング入りの生地にいちごシュガーをトッピングし、ホイップクリームといちごフィリングを絞った華やかな一品。

甘酸っぱさとやさしい食感が重なり、初夏にぴったりの味わいです。価格はテイクアウト237円、イートイン242円（税込）。

販売期間は、「もっちゅりんきなこ」「もっちゅりんみたらし」が6月3日（水）～8月中旬、「もっちゅりんいちご」は6月3日（水）～6月下旬予定。いずれも順次販売終了となります。

キャラクターや限定パッケージも♡

今回の「もっちゅりん」シリーズでは、キャラクターデザイン入りのトレイも登場。新たに“いちご”キャラクターも仲間入りし、見た目にもかわいらしい世界観が楽しめます♪

対象ショップはミスタードーナツ全店（一部ショップ除く）。なお、ショップによって予約開始日や販売時間、販売数が異なる場合があります。

また、一部ショップではミスドネットオーダー未対応となるため、事前確認がおすすめです。

※価格は税込です。

※小さいお子様やご年配の方など、喉に詰まる恐れがありますのでご注意ください。

この夏だけの特別な食感を楽しんで♡

毎年楽しみにしているファンはもちろん、今年初めて出会う方にもおすすめしたい「もっちゅりん」。

やわらかさと弾力をあわせ持つ唯一無二の食感と、和素材やいちごの味わいが絶妙に重なり、何度でも食べたくなるおいしさです。

期間限定だからこそ味わえるミスタードーナツの特別な一品を、この機会にぜひ楽しんでみてください♡