◆米大リーグ ドジャース―ジャイアンツ（１２日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が１２日（日本時間１３日）、本拠地・ジャイアンツ戦に先発したが、自己ワーストの１試合３被弾など７回途中で６安打を浴び、５失点も今季ワーストで３敗目（３勝）を喫した。今季最多タイの８三振を奪ったが、防御率は３・６０となった。

山本は８、９番打者に浴びた３被弾を「長打になってしまうような所に失投したのがうまく打たれました。もう少し意識したら変わったと思う。ボールはすごくよくなった。投げていて、自信を持って投げていけるようなボールではあった。どちらも８番、９番に打たれたホームランだったので、もうちょっと意識して投球すればもっと結果は変わっていたかと思いますし、ピッチングの基本の部分をより大切にまた取り組みたいと思います」と猛省した。

２回までは１人の走者も出さない完璧な立ち上がりを見せた山本。打線も初回に大谷翔平投手（３１）の右前安打を起点にスミスの右犠飛で１点を先取し、リードをもらってのマウンドになった。３回も２者連続三振でいとも簡単に２アウトを奪ったが、２死走者なしから９番打者のハースに１号同点ソロを浴びた。

それでも直後の３回裏に、大谷が１２試合、５３打席ぶりの本塁打となる５月初アーチの７号ソロで勝ち越し。再びリードをもらった山本だったが、１点リードの５回２死で、８番のベーダーニ左翼ポール際へ２号ソロを浴びて追いつかれると、続くハースに２打席連続弾となる２号ソロを浴びた。まさかの８、９番打者に２球連続被弾で逆転を許した。１試合３被弾は自己ワーストだった。

６回は３者凡退で乗り切ったが、１点ビハインドの７回は先頭のラモス、続くアダメズと２者連続安打を浴び、エルドリッジを二直に抑えて１死一、三塁となったところでマウンドを降りた。２番手のトライネンが残した走者２人の生還を許したため、山本の失点は今季ワーストの「５」となった。