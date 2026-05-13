【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

東京マルイは、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、ガスブローバック「20式 5.56mm 小銃」を発表した。

本製品は、同社が自衛隊の訓練用に開発したものの市販品モデル。以前よりユーザーの間では話題となっており、市販が強く要望されていた。会場では見本が展示されており、実銃を開発した豊和工業の刻印などを確認できる。

さらに、テイクダウンした姿も展示されており、実銃とほぼ同等の重量バランスであることやバレル先端の14mm逆ネジとハイダーのダブルナット仕様、コッキングハンドルの左右付替に弾丸型分解具とハイダー固定用レンチなどの付属品についても紹介されている。

発売時期については「近日発売予定」とされており、価格は140,000円とされている。なお、スペアマガジンは4,980円。

また、会場では他にも自衛隊に納品されている「市街地戦闘訓練用教材」として、ストックなど一部カラーリングが異なるものも参考出品されている。

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