ＤｅＮＡ・山本祐大捕手（２７）とソフトバンク・尾形崇斗投手（２６）と井上朋也内野手（２３）の１対２のトレードが成立し、両球団が１２日に発表した。先発投手と長打力のある打者を補強したいＤｅＮＡと、捕手の強化を図るソフトバンクの思惑が合致した形だが、シーズン中に正捕手を放出するという衝撃の事態となった。

午後１時過ぎ、山本は横浜スタジアムで会見に臨んだ。「今日の朝に連絡が来たのでびっくりしている。そういうことかな、という気持ちで来ました」と話した。

今季は２８試合に出場。前カードの阪神３連戦にも全て出場し、２試合でスタメンマスクをかぶった。それだけに「今季もキャッチャーとして一番出させてもらっていたし、このタイミングなのはびっくりしたけど、そういうこともあるのがこの世界だと思うので」と事実を受け止めた。

球団ホームページでのコメントでは東、佐野、牧の３選手の名前を挙げて感謝した山本。会見で問われると「佐野さんは道しるべになってくれた人。一緒に野球ができなくなるのは寂しい。東さんは１軍にいるきっかけを作ってくれた人。バッテリーを組めないっていうのはグッときた。今はチームを代表する投手なので。（牧）秀悟の存在が自分を成長させてくれたなと。次は敵チームになるけど頑張りたい」とそれぞれに思いをはせた。

特に、この日先発の東には連絡はできなかったという。それでも会見前に球場で会い「東さんもびっくりされていたけど、『頑張れよ』って言ってもらった」と明かした。

２０１７年度ドラフト９位で入団し、３９６試合に出場。２４、２５年は出場試合数が１００を超え、正捕手としてＤｅＮＡを引っ張ってきた。９年目に訪れた突然の別れ。「ユニホームを脱ぐわけじゃない。常勝軍団のソフトバンクさんに必要とされるのはこんなに光栄なことはないと思うので、マイナスよりむしろ覚悟は決まっています」と前を向いた。

◆山本 祐大（やまもと・ゆうだい）１９９８年９月１１日生まれ、２７歳。大阪府出身。１８０センチ、８７キロ。右投げ右打ち。捕手。京都翔英、ＢＣ・滋賀を経て１７年度ドラフト９位でＤｅＮＡ入団。プロ初出場は１８年５月２５日・ヤクルト戦。２４年にベストナインとゴールデングラブ賞に選出。

◆尾形 崇斗（おがた・しゅうと）１９９９年５月１５日生まれ、２６歳。宮城県出身。１８２センチ、９０キロ。右投げ左打ち。投手。学法石川から１７年度育成ドラフト１位でソフトバンク入団。２０年３月支配下登録。プロ初登板は２０年６月２３日・西武戦。

◆井上 朋也（いのうえ・ともや）２００３年１月２８日生まれ、２３歳。大阪府出身。１８２センチ、９１キロ。右投げ右打ち。内野手。花咲徳栄から２０年度ドラフト１位でソフトバンク入団。プロ初出場初先発は２３年９月６日・ロッテ戦。