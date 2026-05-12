HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』最終話にて、ついに誕生した新ガールグループの名称が「SAINT SATINE（セイント・サティーン）」に決定した。

【映像】デビューを果たした15歳の日本人メンバー

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。応募総数1万4000人の中から、最後の中間審査を経てAYANA（桑原彩菜・18歳）とSAKURA（飛咲来・15歳）がファイナルへと進んだ。(※全て参加時の年齢）

AYANAとSAKURAは既にデビューが決定しているアメリカ出身のエミリー（20歳）、スウェーデン出身のレクシー（21歳）、ブラジル出身のサマラ（20歳）の3人の中に加わり、ファイナル審査では4人目のメンバーとしてステージに立つことが決定、その審査を経てどちらか1人がデビューを掴む。

最終審査を経て見事デビューを掴んだSAKURA。レクシー、エミリー、サマラも新しいメンバーに喜ぶ中、ソン・ソンドゥク氏からグループ名が読み上げられた。「グループ名は『SAINT SATINE』（セイント・サティーン）」。ソンドゥク氏は「優れた音楽性とカリスマを表すSAINTと、ソフトで流れるグループを表すSATINE。このデビューを通じて、新たなグローバルグループの可能性を示しています」と説明した。

この発表に、エミリー、レクシー、サマラ、そしてSAKURAの4人は手を取り合って歓喜。「最後のピースが揃った」ことを象徴するかのように、互いの顔を見合わせ、晴れやかな笑顔を浮かべた。2026年の全米デビューに向け、伝説の第一歩がここから始まる。（『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』／ABEMA K-POPチャンネル）