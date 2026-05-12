ニューストップ > ファッション・ビューティニュース > バイト先に、突然大行列が！？その【まさかの理由】とは一体...？ バイト先に、突然大行列が！？その【まさかの理由】とは一体...？ バイト先に、突然大行列が！？その【まさかの理由】とは一体...？ 2026年5月12日 20時0分 Ray リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 今回、Ray WEB編集部はバイトについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。外に行列ができ、驚く主人公と店長。一体なぜこんな行列ができたのでしょうか！？原案：Ray WEB編集部作画：sumikaライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】バイト先に、突然大行列が！？その【まさかの理由】とは一体...？ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 💖バイト先のカフェに若い女性が来店。すると、その翌日【予想外の事態】に...！？ 💖【後編】「彼女がいる人を好きになって...」親友が明かした“最低な秘密”。深刻な恋愛相談に隠された【恐ろしい真実】とは…！？ 💖「彼女がいる人を好きになって...」親友が明かした“最低な秘密”。深刻な恋愛相談に隠された【恐ろしい真実】とは…！？ 関連情報（BiZ PAGE＋） アイラッシュ, サロン, シェアサロン, ネイル, ヘアカット, ヘアメイク, マツエク, 水着, 美容室, 美容師