元サッカー日本代表・柿谷曜一朗氏（36）と妻でタレントの丸高愛実（35）が12日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。交際中にあわや大ゲンカとなったエピソードを振り返った。

交際中、柿谷氏のスマホカバー背面に、とある名刺が差し込まれているのを発見した丸高。その名刺は白い紙面に金色で「ゴージャスな感じで書かれてた」ため、「キャバクラ行ったわ」と確信。行くこと自体ではなく、自分に隠れて行ったことにブチ切れたと説明した。

そしてしばしのち、柿谷氏から「実は…あれ婚約指輪のブランドの名刺やねん」と言われたことを明かすと、スタジオでは「うわーっ」との声が。丸高は「ごめんなさい」と謝罪したという。

当時を振り返った柿谷氏は「“Harry Winston（ハリー・ウィンストン）”って書いてたけど、（丸高が）読めない」と暴露。サプライズ好きな丸高のため、1人で店舗へ行ったものの希望の物がなく、連絡先としてもらった名刺だった。丸高から「見せて」と詰められた際、バレたと思った柿谷氏は覚悟を決め、「しゃーない」と見せたという。

しかし丸高は「キャバクラ行ってるやん」とまさかの反応。これに柿谷氏は「逆にラッキー」と真相を明かさないまま進めることを想定しつつも、「オモロいから言いたくなって」と回想。「一緒に1文字ずつ読んでいこか。“H、ハリー…ウィンストン…ハリー・ウィンストン！？”ってなって」と笑わせた。

時間にして10分ほどの出来事だったが、「めちゃくちゃキレてた」丸高に対し、「僕は何なら笑ってる。絶対に挽回できる武器を持ってるんで」と柿谷氏。とはいえ「僕、ホントに無知すぎて」といい、店では自身の背番号にちなみ「“8カラットの指輪ください”って言ってしまった」と告白。「とんでもない。何十億円とか」と笑いを誘っていた。