長崎の警察官『刃牙』『ジョジョ』『DB』再現ポーズ写真話題「げぇな真ん中の人」
長崎県警察の公式Xが更新された。大人気アニメ『刃牙』『ジョジョの奇妙な冒険』『ドラゴンボール』の登場キャラのポーズをする警察官の写真がネット上で話題になっている。
【写真】『刃牙』範馬勇次郎の開脚再現！公開された警察官のポーズ写真
公式Xでは「ウッス！俺らポーズポリス！長崎県警はシンメンバーを募集中っす マジで頼む！就職してくれぇぇぇ！ 応募は５月18日までだぁあぁぁぁ！！ それと最近さ、開脚の限界を感じてきたぞ おすすめの開脚ストレッチを教えてください」と伝えている。
文言が少し特殊だが、あわせて投稿された写真では警察官たちが『刃牙』範馬勇次郎、『ジョジョ』東方仗助、『ドラゴンボール』ギニュー特戦隊のバータのポーズをしている。
癖の強い投稿にネット上では「すげぇな真ん中の人」「訓練してるのは分かるが。あたたたたたた 痛そう」「開脚………頑張ってくれてるんですね…」「男性でこの開脚のやわらかさ…やるな」などと範馬勇次郎の名シーン「開脚ポーズ」の再現に驚いている。
【写真】『刃牙』範馬勇次郎の開脚再現！公開された警察官のポーズ写真
公式Xでは「ウッス！俺らポーズポリス！長崎県警はシンメンバーを募集中っす マジで頼む！就職してくれぇぇぇ！ 応募は５月18日までだぁあぁぁぁ！！ それと最近さ、開脚の限界を感じてきたぞ おすすめの開脚ストレッチを教えてください」と伝えている。
癖の強い投稿にネット上では「すげぇな真ん中の人」「訓練してるのは分かるが。あたたたたたた 痛そう」「開脚………頑張ってくれてるんですね…」「男性でこの開脚のやわらかさ…やるな」などと範馬勇次郎の名シーン「開脚ポーズ」の再現に驚いている。
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