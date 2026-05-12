『刃牙』場面カット

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　長崎県警察の公式Xが更新された。大人気アニメ『刃牙』『ジョジョの奇妙な冒険』『ドラゴンボール』の登場キャラのポーズをする警察官の写真がネット上で話題になっている。

【写真】『刃牙』範馬勇次郎の開脚再現！公開された警察官のポーズ写真

　公式Xでは「ウッス！俺らポーズポリス！長崎県警はシンメンバーを募集中っす　マジで頼む！就職してくれぇぇぇ！　応募は５月18日までだぁあぁぁぁ！！　それと最近さ、開脚の限界を感じてきたぞ　おすすめの開脚ストレッチを教えてください」と伝えている。

　文言が少し特殊だが、あわせて投稿された写真では警察官たちが『刃牙』範馬勇次郎、『ジョジョ』東方仗助、『ドラゴンボール』ギニュー特戦隊のバータのポーズをしている。

　癖の強い投稿にネット上では「すげぇな真ん中の人」「訓練してるのは分かるが。あたたたたたた　痛そう」「開脚………頑張ってくれてるんですね…」「男性でこの開脚のやわらかさ…やるな」などと範馬勇次郎の名シーン「開脚ポーズ」の再現に驚いている。