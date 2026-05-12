桐谷美玲、子どもの直筆メッセージにほっこり「内容も文字も天使」「小さい頃あるあるの間違い可愛い」【母の日】
【モデルプレス＝2026/05/12】女優の桐谷美玲が5月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもからもらった母の日の贈り物を披露した。
【写真】36歳ママ女優「小さい頃あるあるの間違い可愛い」母の日の子どもからの直筆メッセージ
桐谷は、子どもからもらった母の日の直筆メッセージを公開。一輪のカーネーションが花瓶に飾られ、その横には「ままへ いつもありがとう いつもだいすま」と一生懸命に書かれたメッセージが添えられている。桐谷は「ありがとう ママも“だいすま”」と、可愛らしい書き間違いに合わせた愛あるコメントをしている。
この投稿に、ファンからは「小さい頃あるあるの間違い可愛い」「内容も文字も天使」「宝物が増えましたね」「愛がある返しが最高」「ほっこりした」「だいすま、流行りそう」といった声が寄せられている。
桐谷は、2018年7月に俳優の三浦翔平と結婚。2020年7月に第1子が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】36歳ママ女優「小さい頃あるあるの間違い可愛い」母の日の子どもからの直筆メッセージ
◆桐谷美玲、子どもの直筆メッセージ披露
桐谷は、子どもからもらった母の日の直筆メッセージを公開。一輪のカーネーションが花瓶に飾られ、その横には「ままへ いつもありがとう いつもだいすま」と一生懸命に書かれたメッセージが添えられている。桐谷は「ありがとう ママも“だいすま”」と、可愛らしい書き間違いに合わせた愛あるコメントをしている。
◆桐谷美玲の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「小さい頃あるあるの間違い可愛い」「内容も文字も天使」「宝物が増えましたね」「愛がある返しが最高」「ほっこりした」「だいすま、流行りそう」といった声が寄せられている。
桐谷は、2018年7月に俳優の三浦翔平と結婚。2020年7月に第1子が誕生した。（modelpress編集部）
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