1児の母・鷲見玲奈、新ヘアスタイル披露「私と娘のどちらかが常に風邪を…」近況に共感の声「育児あるあるですね」「髪型とってもお似合い」
【モデルプレス＝2026/05/12】フリーアナウンサーの鷲見玲奈が5月11日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、注目を集めている。
【写真】1児の母・35歳元テレ東アナ「小顔が際立つ」美容院駆け込んだ新ヘア
鷲見は「ゴールデンウィーク始めから、私と娘のどちらかが常に風邪をひいていて、やっと治ったタイミングで美容院に駆け込み」とつづり、写真を投稿。ネイビーの五分袖トップスにグレーのパンツを合わせ、レイヤーが入った肩までのセミロングヘアに、シースルーバングの新しいヘアスタイルを公開している。
この投稿には「育児あるあるですね」「髪型とってもお似合いです」「可愛すぎる」「キレイですね」「素敵なママ」「笑顔に癒される」「小顔が際立つ」などとコメントが寄せられている。
鷲見は2022年1月に一般男性と結婚し、2024年4月5日に長女を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
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◆鷲見玲奈、新ヘアスタイル披露
鷲見は「ゴールデンウィーク始めから、私と娘のどちらかが常に風邪をひいていて、やっと治ったタイミングで美容院に駆け込み」とつづり、写真を投稿。ネイビーの五分袖トップスにグレーのパンツを合わせ、レイヤーが入った肩までのセミロングヘアに、シースルーバングの新しいヘアスタイルを公開している。
◆鷲見玲奈の投稿に反響
この投稿には「育児あるあるですね」「髪型とってもお似合いです」「可愛すぎる」「キレイですね」「素敵なママ」「笑顔に癒される」「小顔が際立つ」などとコメントが寄せられている。
鷲見は2022年1月に一般男性と結婚し、2024年4月5日に長女を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
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