1児の母・鷲見玲奈、新ヘアスタイル披露「私と娘のどちらかが常に風邪を…」近況に共感の声「育児あるあるですね」「髪型とってもお似合い」

1児の母・鷲見玲奈、新ヘアスタイル披露「私と娘のどちらかが常に風邪を…」近況に共感の声「育児あるあるですね」「髪型とってもお似合い」