炭酸苦手な人にオススメ！！【スタバ】カスタムで楽しむ♡「新作ドリンク」

【スターバックス】といえばこだわりのコーヒーですが、このたび、フルーツを使った新作ドリンクが登場。見た目が華やかでリラックスタイムにぴったりです。そんなドリンクはカスタマイズもおすすめ。マニアが紹介するカスタマイズを、ぜひ参考にしてみて。

スタバで飲めるフルーツティー

スタバマニアの@j.u_u.n__starbucksさんが提案するのは、新作の「チラックスソーダ ストロベリー」を、炭酸が苦手な人でもおいしく飲めるようにアレンジしたカスタマイズ。ベースをソーダから「ブラックティーに変更」して「ホワイトモカシロップ追加」「氷少なめ、ティー多め」「ホイップ追加」「エクストラホイップ」にすると「いちごミルクティー」のような1杯になるのだとか。「グリーンシトラスシロップが後味にかすかに感じます」とのことで、さっぱり飲めそうです。

いちご感・ミルク感UP！

@j.u_u.n__starbucksさんが「もっといちごミルクティー」と名付けるこちらのドリンクは、よりいちご感・ミルク感をアップさせた1杯。「チラックスソーダ ストロベリー」を「ブラックティーに変更」し「グリーンシトラスシロップ抜き」「ホワイトモカシロップ追加」「氷少なめ」「ミルク追加」「ホイップ追加」「エクストラホイップ」でオーダー。氷を少なくした分ミルクをプラスすることで「おいしいいちごミルクティー」が完成したそう。コーヒー以外のドリンクを飲みたいときにぴったりです。

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※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Yuri.A